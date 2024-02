Una concentración pide en Logroño un 'No a la caza' y que los perros de cazadores se incluyan en Ley de Bienestar Animal

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Mercado de Logroño ha sido testigo este mediodía de una concentración en la que, siguiendo una convocatoria realizada a nivel nacional por la Plataforma 'No a la caza' hasta en 47 ciudades españolas, se ha pedido rechazar esta actividad, con especial atención en este caso a que los perros usados por los cazadores deban estar incluidos en la Ley de Bienestar Animal estatal.

Con los concentrados portando pancartas en las que se leían mensajes como 'No a la caza con galgos', 'No a la caza con galgos y otras razas', 'No a la caza' o 'Protección para todos', la portavoz de la organización, Belén Igea, ha leído un manifiesto en el que ha recordado que la Plataforma 'No a la caza' es un movimiento "antiespecista, apartidista, sin ánimo de lucro y que lucha desde hace ya 14 años por el fin de la caza".

Así, ha apuntado que "84 coordinadoras, cientos de voluntarios y miles de personas estamos ahora mismo en 47 ciudades españolas y 27 ciudades europeas con un mismo fin, acabar con la muerte y el dolor", ya que, en sus palabras, "la caza con perros compromete el enlace especial que circula entre el dueño y el perro, convirtiendo a éste en mero instrumento para la persecución y el ataque".

"Los perros son leales, son compañeros, no son herramientas para matar. Buscamos fomentar la educación sobre la importancia de la vida, la igualdad entre especies y una ley que proteja a todo el que lo necesite, sin distinción de especie, de raza y de circunstancia y condición", ha afirmado Igea.

Por ello, "en defensa del respeto hacia nuestros nobles compañeros de vida, de tantas razas maltratadas y usadas para cazar, a las que lanzan a una lucha encarnizada en contra de la inocente vida silvestre, nos oponemos firmemente a la caza. Construyamos un mundo donde la naturaleza y sus habitantes sean valoradas. Decimos, alto, fuerte y claro, ¡No a la caza!", ha concluido.