Una concentración ve que el anuncio de Sánchez contra el embargo de armas a Israel "llega tarde" pero "da esperanza" - EUROPA PRESS

"Hasta el fin del genocidio seguiremos presionando para que se acaben las relaciones con Israel"

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina y Amistad con Palestina han celebrado este martes una concentración frente a la Delegación de Gobierno de La Rioja, en Logroño, para exigir "el fin real del comercio de armas de ningún tipo con el estado de Israel". Aunque consideran que "el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde" sí que reconocen "que supone un respiro que brinda esperanza".

La portavoz de la concentración, María Luisa Tabernero, ha destacado en su intervención ante los medios que "hoy salimos una vez más a la calle para pedir el embargo total mediante decreto ley de armas a Israel".

Esta es una demanda -ha explicado- que hacen más de 600 organizaciones de la sociedad civil desde hace 23 meses.

En una cita en la que se han podido oír gritos pidiendo la libertad de Palestina y ver banderas con la frase 'Stop Genocidio', los asistentes también permanecerán durante toda la jornada -previsiblemente hasta las 00,00 horas- frente a la Delegación del Gobierno para explicar sus peticiones, recoger información y que toda la sociedad civil pueda conocer sus reivindicaciones.

Como ha explicado Tabernero, "hasta ahora el embargo no se había aplicado y prueba de ello es que en 2025 el estado español, de febrero a mayo, fue el país de la Unión Europea que más armas y municiones ha importado a Israel".

Ante esta situación, y tras el anuncio ayer del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer un decreto para legalizar el embargo total de armas a Israel y hablar por primera vez de "genocidio" de los palestinos, desde Acampada por Palestina y Amistad con Palestina de La Rioja esperan "una prohibición total a todas las importaciones, exportaciones y tránsitos que sea retroactiva y aplicable a la contratación pública y privada".

Exigen que se prescindan "los 46 contratos públicos con empresas que España aún tiene con Israel y sus filiales españolas".

"SEGUIREMOS VIGILANTES"

Aún así -reconoce Tabernero- "seguiremos vigilantes para que el embargo se lleve a cabo y realmente no haya comercio de armas de ningún tipo con el Estado de Israel".

"Aunque el anuncio llega tarde por parte del Gobierno ante este horroroso genocidio en la franja de Gaza y Palestina, esto supone un respiro que brinda esperanza y nos recuerda la importancia de las luchas populares", ha afirmado.

Finalmente ha querido agradecer "a cada persona, colectivo, organizaciones, sindicatos y partidos políticos" su "lucha incansable para detener el comercio de armas con Israel".

"Nos alegramos del paso que ha dado este Gobierno y le seguiremos pidiendo la ruptura total de relaciones diplomáticas, comerciales, culturales, deportivas e inversión con Israel" así como "la denuncia ante los tribunales de justicia de los causantes de este genocidio".

Piden -finalmente- "que se inste a la Unión Europea a imponer sanciones a Israel y promover denuncias a los culpables. Hoy comienza una esperanza para Palestina desde España" pero hasta el fin del "genocidio, seguiremos presionando hasta que se acaben las relaciones con Israel".