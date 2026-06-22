'Concéntrico' se despide este martes con una hoguera de San Juan en la Plaza del Mercado

El montaje de la plaza del Mercado dentro de Concéntrico donde habrá una hoguera de San Juan - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Concéntrico afronta este martes su última jornada tras un fin de semana en el que miles de personas han recorrido y disfrutado las instalaciones repartidas por toda la ciudad, convirtiendo plazas, calles y espacios públicos en lugares de encuentro, juego, conversación y convivencia. El Festival encara ahora sus últimas horas con una intensa programación que incluye la visita del arquitecto chileno Smiljan Radic, Premio Pritzker 2026, y la celebración de una hoguera de San Juan en la instalación de la Plaza del Mercado, una actividad que pondrá el broche final a seis días de reflexión colectiva sobre la ciudad y el espacio público.

En la agenda prevista para las dos últimas jornadas destaca la conversación que protagonizará mañana martes 23 de junio, a las 20,00 horas, el arquitecto chileno Smiljan Radic, Premio Pritzker 2026 y una de las figuras más reconocidas de la arquitectura contemporánea. El encuentro se desarrollará en el solar situado en la calle Mayor en su intervención Circo en la que Radic ha trasladado a Logroño un circo pobre: una arquitectura ligera, plegable y temporal construido con telas plásticas industriales.

Como los circos que se instalan brevemente en campos y espacios comunitarios, la estructura ha aparecido y desaparecerá sin dejar huella, activando un interior frágil lleno de aire y color. El proyecto recupera el circo como una de las matrices históricas de la arquitectura efímera y de las vanguardias escénicas. En su interior comunitario, varias pantallas dispuestas en el suelo proyectan Le petit chapiteau (1963) de Joris Ivens, generando un espacio compartido de encuentro, observación y juego.

La presencia del arquitecto chileno en el Festival responde plenamente a la naturaleza de su trabajo. Su trayectoria está marcada por la experimentación con los materiales, por una profunda relación con el paisaje y por una arquitectura que busca intensificar la experiencia humana y la memoria cultural.

Además, como acción final de clausura de Concéntrico, mañana martes 23 de junio a partir de las 21,30 horas la intervención de CENTRAL & Maxime Delvaux situada en la Plaza del Mercado se convertirá en un lugar de encuentro y celebración colectiva vinculado a las hogueras de San Juan. La intervención transforma la plaza en una gran playa urbana de arena delimitada por un muro bajo que evoca las antiguas fortificaciones de Logroño. En el centro, un mástil de madera irá revelando progresivamente los colores de la ciudad mientras recoge deseos e intenciones escritas por los visitantes que culminará en esta víspera de San Juan con una acción colectiva en torno al fuego.

Además, tanto hoy lunes como mañana martes, se podrá disfrutar de las visitas guiadas que parten desde la instalación situada en Gran Vía-San Antón a las 19,00 horas con un recorrido por una selección de intervenciones.

También hoy lunes, a las 19,30 horas, la Plaza del Mercado será el escenario en el que el actor y bailarín Alberto Velasco realizará una representación escénica callejera que combina dramaturgia, danza, folclore, leyenda y tradición dentro de las actividades culturales de La Rioja Orgullo, que lidera la asociación local Gylda LGTBI+. Y a las 20,00 horas, en la intervención BeAr para Viña Lanciano, tendrá lugar la experiencia Temblores de superficie. Vino y Smithson un encuentro sobre paisaje, tiempo geológico y cultura del vino.