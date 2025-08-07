Concéntrico habita Logroño en un huerto y jardín urbano que disfrutan 34 niños de APIR

LOGROÑO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Concéntrico, el Festival de Arquitectura de Logroño, habita la ciudad en un huerto y jardín urbano, ubicado en La Villanueva, que disfrutan 34 niños de la Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR) y que estará a disposición de asociaciones y vecinos.

Se trata de la intervención 'Batalla del jardinero' que, en un solar sin uso de la calle San Roque de Logroño, buscaba representar un principio universal de cuidado y respeto por la biodiversidad en el que cada individuo asume el rol de jardinero.

El Ayuntamiento de Logroño decidió que esta intervención de Concéntrico, por lo general efímeras, se quedara en la ciudad y durante este verano, en los meses de agosto y septiembre, un campamento urbano de APIR la está convirtiendo en un huerto de hortalizas y un jardín.

Es sólo el principio, tal y como ha explicado la concejala de Alcaldía, Celia Sanz, quien ha querido visitar la actividad junto con el presidente de APIR, Miguel Ángel Muro.

La idea es que se establezca un jardín comunitario para que tanto el vecindario como las entidades puedan utilizarlo para distintas actividades que sean en educativas y formativas y, además, conciencien sobre la biodiversidad y la sostenibilidad.

Mientras la concejala hablaba los niños plantaban lechugas y más adelante, ha explicado Sanz, van a ir creciendo las plantaciones e incluso tienen previsto montar un espantapájaros con materiales reciclados.

"La voluntad del Ayuntamiento es que este espacio, que hasta ahora estaba desaprovechado, recobre vida a través de plantas y productos de la huerta", ha relatado.

Los chavales, por tanto, ha dicho, "además de en jardineros se están convirtiendo en hortelanos y, sobre todo, le dan vida a un espacio de la ciudad que estaba muerto".

La idea es que, a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos, cualquier entidad que quiera realizar alguna actividad en este espacio pueda solicitarlo.

El presidente de APIR ha valorado la posibilidad de contar con un espacio como éste para realizar una colonia urbana que permita disfrutar de actividades al aire libre y diferentes a estar en un local o ir a la piscina.

"Los niños y niñas han entrado rápidamente con sus educadoras y no han tardado ni quince segundos en irse a por alguna herramienta y ponerse ahí a hacer montoncillos y a poner las flores", ha contado.

Ha destacado la belleza de ver crecer una planta y, a su lado, una de las niñas, que hoy precisamente cumplía doce años, ha asegurado que, a pesar de ser la primera vez que trabajaba un huerto no le había parecido complicado.

Esta intervención, ubicada en un solar de la calle San Roque, en el barrio de La Villanueva, es una de las tres propuestas de Concéntrico que permanecen en la ciudad tras la finalización del festival.

Las otras son 'Picos', en la calle Baños, y 'Un tercio de vida', ubicada en un solar del COAR en la calle Marqués de San Nicolás 144-146.