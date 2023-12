Concéntrico selecciona cinco equipos internacionales para que piensen sobre la Glorieta y su entorno

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

BEAR, Matilde Cassani, DF_DC, Daryan Knoblauch y salazarsequeromedina son los cinco equipos seleccionados de entre las 82 candidaturas recibidas en el Festival Concéntrico para abordar la segunda fase de La calle a 10 años, sobre el entorno de La Glorieta de Logroño. Este nuevo programa de Concéntrico, lanzado con Porto Academy, promueve transformar la forma en la que se construyen las ciudades introduciendo el factor del tiempo en la estrategia de diseño.

De esta forma, los equipos seleccionados por el jurado a partir de una carta en la que respondían a la pregunta '¿Cómo podría ser una calle si se transformara con una estrategia de actuación durante 10 años?' lanzada por el Festival, disponen hasta el próximo 1 de febrero para diseñar su estrategia.

El jurado internacional formado por Asli Çiçek, Nick Axel, MAIO, Amélia Brandão Costa - Rodrigo da Costa Lima y Javier Peña seleccionará la propuesta ganadora que se ejecutará en Concéntrico 10, entre el 25 de abril y el 1 de mayo del próximo año.

LOS CINCO ESTUDIOS SELECCIONADOS EN LA PRIMERA FASE

BEAR (Ane Arce, Iñigo Berasategui) / España

https://bear-rabe.com/

BEAR es una oficina de arquitectura asentada en Bilbao que explora las posibilidades de la arquitectura como práctica discursiva. Dirigido por Ane Arce e Iñigo Berasategui, BEAR retoma su actividad en 2021 tras operar desde 2018 como AZAB. Sus trabajos cuentan con importantes reconocimientos y publicaciones en medios especializados nacionales e internacionales. Cabe destacar el premio Peña Ganchegui 2019 a mejores Arquitectos Jóvenes Vascos, Premio Egurtek 2020 o reconocimientos varios en Arquia Próxima y BEAU.

Matilde Cassani Studio (Matilde Cassani, Leonardo Gatti, Cecilia da Pozzo) / Italia

http://www.matildecassani.com/about.html

Matilde Cassani se mueve en la frontera entre arquitectura, instalación y diseño de eventos. Su práctica aborda las implicaciones espaciales del pluralismo cultural en la ciudad occidental contemporánea. Sus obras han sido exhibidas en diversas instituciones culturales, galerías de arte y publicadas en varias revistas como Architectural Review, Domus, Abitare, Flash art, Arkitecktur, Arqa. Ha sido residente en 'Akademie Schloss Solitude' en Stuttgart y en el 'Headlands Center for the Arts' en San Francisco. La tienda Storefront for Art and Architecture en Nueva York albergó su exposición individual 'Sacred Spaces in Profane Buildings' en septiembre de 2011.

Diseñó el Pabellón Nacional del Reino de Bahréin en la XIII Bienal de Arquitectura de Venecia en 2012 y participó en la XIV Bienal de Arquitectura de Venecia con la obra 'A celebration day', recientemente adquirida por el Museo Victoria and Albert en Londres. Recientemente participó en la Bienal de Arquitectura de Chicago, la Bienal de Oslo y Manifesta12. Actualmente enseña en el Politécnico di Milano, en la Domus Academy y en la Architectural Association de Londres, colaborando con la Unidad 11.

DF_DC (Dario Franchini and Diego Calderon) / Suiza - Reino Unido

https://df-dc.co.uk/

DCDF_DC es una práctica arquitectónica establecida en Lugano y Londres en 2016, fundada por Dario Franchini (CH) y Diego Calderon (MX), después de haberse conocido en la Accademia di Architettura en Mendrisio (CH) en 2004. Nuestro trabajo implica la producción de edificios, lugares y estrategias para diversos sectores, persiguiendo un espacio elemental: un lenguaje arquitectónico que sea legible y poroso, interesado en la relación entre la estructura y el acabado tangible.

Nuestro enfoque es distintivamente colaborativo, habiendo establecido vínculos estratégicos con otras prácticas desde la concepción hasta la finalización, y formando parte de una red internacional de consultores fortalecida por nuestras dos ubicaciones de estudio, trabajos en el extranjero y esfuerzos académicos. Esto ha llevado a una serie de proyectos completados, desde viviendas privadas hasta espacios públicos y planes maestros/creación de vecindarios.

Daryan Knoblauch / Alemania - Reino Unido

https://daryanknoblauch.com/

Daryan Knoblauch (1992) es un arquitecto, diseñador e investigador germano-iraní. Obtuvo su educación en arquitectura en la Architectural Association de Londres, donde se graduó con distinción en 2021. Antes, cursó un MSc en KU Leuven en Bélgica y un B.Arch en la Universidad Alanus de Arte y Ciencias Sociales en Alemania. Durante más de 6 años, Daryan ha colaborado con 51N4E en Bruselas, KAVA en San Francisco y Team51.5 Architects en Wuppertal.

Su práctica tiene como objetivo fusionar elementos de la cultura contemporánea, la naturaleza y la tecnología, utilizando la arquitectura como medio de comunicación y dedicándose a explorar el espacio a través del diseño y la investigación construidos. Cada proyecto parte de preguntas ecológicas y sociales fundamentales en busca de una arquitectura radical concebida como un umbral que media entre la cultura alta y la juvenil, trabajando de manera más cómoda dentro de equipos interdisciplinarios.

salazarsequeromedina (Laura Salazar, Pablo Sequero, Juan Medina) / Perú - Estados Unidos - España

https://salazarsequeromedina.com/

salazarsequeromedina es una práctica colaborativa de arquitectura fundada en 2020 por Laura Salazar (Lima, 1990), Pablo Sequero (Madrid, 1989) y Juan Medina (Madrid, 1989), con proyectos en curso en España, Perú, Corea y Estados Unidos. Construimos, enseñamos y escribimos. Nuestro trabajo ha sido exhibido en la 4ª Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl en 2023, la Trienal de Oslo en 2022 y la XVI Bienal de Venecia en 2016, y ha sido publicado en Architectural Review, Arquitectura Viva, Revista PLOT, Revista Casas, Space Magazine, entre otros. Actualmente ocupamos posiciones en la Universidad de Syracuse y la Universidad de Tulane.

LA CONVOCATORIA Y EL JURADO

Esta convocatoria en dos fases permite profundizar en la tesis fundacional de Concéntrico: las ciudades se pueden construir de otra manera. Se propone repensar un entorno urbano central de la ciudad con una perspectiva de 10 años: un pensamiento estratégico para esa zona que se desarrolle en el marco temporal de 10 años. El entorno seleccionado integra diferentes tipos de tejido urbano: calle peatonal, calle con varios modelos de movilidad y zona de plaza / parque.

Los cinco equipos seleccionados en la primera fase -con premio de 1.500 euros por equipo, además de los honorarios del ganador final de 2.500 euros -tendrán que diseñar y planificar las acciones que desarrollarían para transformar de forma progresiva los espacio públicos de calle Beti Jai / calle Duquesa de la Victoria / parque la Glorieta integrando en su metodología el ámbito social, físico y estético.

El jurado de La calle a 10 años está formado por Asli Çiçek, Nick Axel, MAIO, Amélia Brandão Costa - Rodrigo da Costa Lima y Javier Peña.