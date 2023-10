El Concierto de Ensamble Vocal de La Rioja aporta al Banco de Alimentos 2.240 euros

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ensamble Vocal de La Rioja, el coro mixto que nació en Logroño de la mano de Diego Martínez de la Concepción, su director, ofreció un concierto único y exclusivo en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño el pasado 1 de octubre, en favor del Banco de Alimentos de La Rioja. Al ser un concierto benéfico, el precio de la entrada fue de 7 euros, al que acudieron 320 personas por lo que la recaudación donada al Banco de Alimentos ha sido de 2.240 euros.

Hasta el Banco de Alimentos se acercaron tanto su director como la presidenta del Ensamble Vocal, Teresa Abad Escribano, para entregarnos esta donación.

Este concierto, considerado como un acto solidario en favor de los beneficiarios del Banco de Alimentos, supuso al mismo tiempo, el cierre de su espectáculo 'Orbis' que lo han paseado por La Rioja, y un viaje por la música de todo el planeta, a través de su música vocal, tanto en canciones tradicionales y contemporáneas, con música en directo, con solistas, coreografías y una cuidada puesta en escena que seguro le sorprenderá.

De esta forma, sus 33 cantores, unidos a los músicos Héctor Rubio, al piano; Marifé Herrero, al violín y Carlos Lasheras, a la percusión, desarrollaron un completo programa con canciones como: 'Down in the river to pray' un espiritual negro de Norteamérica; 'Tú, mi barco y el mar', una habanera de España; Ave María de David Basdem de Australia; 'Nearer, my God, to thee', de Norteamérica; el tema Imbakwa de Jim Papoulis, Tanzania; 'Artza alinu', danza tradicional de Israel; 'Ave Iesu' de Xabier Sarasola de España; 'Indodana' tema tradicional surafricano; 'Salve' del compositor logroñés Mateo Albéniz compuesta en el siglo XVIII; 'Hijo de la luna' de Mecano de España y 'I will follow him', banda sonora de Sister Act de Norteamérica.

Para recibir este dinero estuvo presente Carlos Ferrer, responsable del Área de Relaciones Externas, quien les agradeció "en primer lugar, el concierto que fue estupendo y al mismo tiempo el dinero que nos servirá para conseguir alimentos para las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad. No en vano, hace unos días, hemos tenido conocimiento del XIII Informe 'El Estado de la Pobreza', basado en los resultados de la tasa AROPE, un estudio del que se desprende que el 21 por ciento de la población riojana, cerca de 67.000 personas, están en riesgo de pobreza o exclusión social. Muchas gracias a este coro y si así lo deciden, volveremos a ofrecer un concierto de Ensamble Vocal La Rioja en el 2024".