El concierto de Mikel Izal en San Mateo, con Dollar Selmouni como telonero, costará 193.600 euros

LOGROÑO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concierto que ofrecerá Mikel Izal en la Plaza del Ayuntamiento el próximo día 21 de septiembre, en el día grande de las fiestas de San Mateo de Logroño, contando con Dollar Selmouni como telonero, costará 193.600 euros. Una cita que será a partir de las 22 horas de ese domingo.

Como ha señalado este miércoles la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, para ello, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado la contratación de este espectáculo a la empresa Promociones Musicales Iregual, S.L. por ese importe de 193.600 euros, con IVA incluido.

Sanz ha señalado que "Izal llegará a Logroño con una superproducción que supone un escenario de mayores dimensiones que el habitual, dotado de una pantalla central de 12x8 metros, pantallas laterales de gran formato y un sistema de iluminación de más de 100 móviles".

El concierto, además, como ha incidido, "será el único gratuito de la gira del artista, en la que presenta su último álbum en solitario 'El Miedo y El Paraíso'".

Como telonero, y encargado de abrir la jornada sobre las 21,15 horas, actuará Dollar Selmouni, "una de las voces más interesantes del urban nacional, conocido por su autenticidad vocal, alejado del autotune, y por su versatilidad, con influencias de R&B, flamenco urbano y soul".

Además, este artista ha puesto banda sonora a varios proyectos cinematográficos y ha colaborado con artistas como Mala Rodríguez y Carlos Jean.

A preguntas de los medios de comunicación sobre la contratación de este concierto -ya que, en un primer momento, se había señalado que la contratación de todas las actuaciones musicales de la Plaza del Ayuntamiento en fiestas iban a tener un coste de 160.000 euros-, Celia Sanz ha señalado que "éste es el acuerdo que hoy se ha adoptado", recordando, en cualquier caso, que la cifra inicial de dio "sin IVA".

TERRAZA SAN MATEO.

Igualmente cuestionada por los periodistas sobre el estado de la tramitación de la Terraza de San Mateo, Sanz ha apuntado que "el proceso continúa su tramitación administrativa, en todo momento vamos a respetar esos plazos administrativos y en el momento que esté finalizado lo comunicaremos oportunamente, pero sigue su tramitación administrativa".

"La tramitación administrativa continúa y, por lo tanto, en el momento que esté finalizada a cien por cien, es cuando daremos todos los detalles. A fecha de hoy, vuelvo a repetir, tenemos una tramitación que sigue su curso de manera normal como en cualquier otro expediente administrativo. Ahora estamos en la fase en la que estamos dando tiempo y esperando a que se cumpla ese plazo y, a partir de ahí, cuando esté todo ya resuelto, le informaremos", ha insistido.

Acerca de las quejas sobre este espacio apuntadas ayer mismo desde la Federación de Peñas, Celia Sanz ha asegurado que "respetamos por supuestísimo todas aquellas manifestaciones que se quiere hacer por parte de la Federación de Peñas", reseñando que "este equipo de Gobierno siempre ha trasladado el hecho de que consideramos que las Peñas son la esencia de las fiestas de San Mateo".

"Son imprescindibles porque son también las que le dan vida, no solamente a la calle, sino a numerosas actividades. Este equipo de Gobierno siempre ha tenido y sigue teniendo la intención de colaborar con ellas", ha afirmado.

Ha añadido la portavoz que "lo que les puedo asegurar es que con las Peñas, antes de iniciarse todos los trámites de lo que es el pliego de licitación, se había hablado en varias ocasiones, existieron reuniones con las Peñas, de la misma manera que con el resto de colectivos, como actos preparatorios para las fiestas".

Contactos, ha dicho Sanz, en los que "se les informó de cuáles eran las intenciones de este equipo de Gobierno, siempre como actos preparatorios con carácter previo incluso a la elaboración del pliego" y ha incidido en que "siempre vamos a tender la mano para que ellas propongan y sigan colaborando con el Ayuntamiento de Logroño en la forma y con aquellas actividades que ellas consideren oportunas, porqueson una parte esencial de las fiestas de San Mateo".

CULTURAL RIOJA

Por otro lado, y también relacionado con temas culturales, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud para la financiación de los gastos correspondientes a la realización del programa Cultural Rioja para el año 2025.

Mediante este programa se realizarán representaciones de teatro y danza, conciertos, exposiciones, proyecciones cinematográficas, conferencias y, en general, a través de cualquier actividad que conlleve una finalidad cultural como, por ejemplo, las exposiciones de la Sala Amós Salvador y sus actividades paralelas, los festivales de Marionetas y Mayo Jazzea o la Semana de Música Antigua.

A través de este convenio, el Ayuntamiento de Logroño aportará 200.000 euros, misma cantidad que el Gobierno de La Rioja, a los que se añadirán los ingresos generados por algunas de las actividades, que revertirán en la financiación de las propias iniciativas.