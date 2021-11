Conciertos, cine, teatro y exposiciones copan Artefacto desde este jueves

En el primer fin de semana tendrá lugar la actividad más importante de esta edición de Artefacto

Conciertos, cine, teatro y exposiciones coparán el Festival de Cultura Joven Artefacto desde este jueves, 4 de noviembre, tal y como ha avanzado la concejala de Educación y Juventud, Beatriz Nalda.

En rueda de prensa ha dado a conocer un evento que se celebrará, en su mayor parte, en La Gota de Leche. Se trata de un encuentro, ha relatado, de "creadores emergentes" que va de la mano del festival Barullo, que se celebró en el verano dedicado a jóvenes talentos emergentes. Artefacto en cambio, ha dicho, va destinado a jóvenes ya profesionales o en camino de serlo.

Hasta el 27 de noviembre, se dará rienda suelta al "espíritu creador" más joven de la ciudad. Se inaugurará el jueves 4 de noviembre con una fiesta de presentación, a las 19:00 horas, a la que asistirán sus protagonistas y que será amenizada por las sesiones de Hierba Luysa o la dj Singjay, cantautora y selectora musical que alterna distintos géneros, y por Mariet, cuya selección bebe del funk, del disco y de la electrónica actual.

Desde La Gota de Leche la actividad cultural se traslada en la mañana del día 5 al IES Batalla de Clavijo con el taller de Javi Zapato 'Internet, poesía basura. Jugando con la flarf poetry'.

También por la mañana en ese instituto Tassio Jaussi Garay ofrecerá la conferencia-taller 'Mundo 3D' sobre escultura en tres dimensiones. Para ambas actividades es necesario inscribirse en el teléfono de La Gota: 941 20 16 15.

Por la tarde, a las 19:30 horas, se proyectará en La Gota el ciclo de cine 'Los otros protagonistas', que reúne a jóvenes cineastas españoles. El encuentro finalizará con un coloquio con los autores de las películas que se exhibirán: 'Ayer florecía' (Yago de Torres, México), Carmela (Fabiola y Alfonso Villanueva, España) y 'Centella' (Claudia Claremi, Cuba).

En el primer fin de semana tendrá lugar la actividad más importante de esta edición de 'Artefacto' porque reúne en una sola jornada lo más interesante de la ciudad en el aspecto creativo.

Bajo el nombre 'Peligra la vida del artista', el sábado 6 de 11:00 a 22:30 horas La Gota de Leche se convertirá en un museo de arte contemporáneo con distintas propuestas de poetas, actrices, pintores y bailarines, entre otros creadores.

Se trata de un itinerario cultural durante todo el día en el que se proporciona al artista un espacio para que muestre su obra, con la intención de recoger desde la última tendencia como la poesía 'Flarf', a cargo de Javi Zapato, o al ya consolidado bailarín y coreógrafo Samuel Retortillo. Sin olvidar a Marta Montoya, autora del cartel de este año de 'Artefacto', quien realizará una demostración de su profesión y pasión que es el tatuaje.

Otro de los participantes será Tasio Jaussi, con la conferencia sobre el mundo 3D y sus aplicaciones, y también la nueva productora DNA, que hará una live session del grupo musical 'Kokopeli' y que se podrá ver y oír en directo en el patio de La Gota.

Asimismo, se contará con la pintura en directo de Miguel García Calvo ('Skizofresko') y la nueva compañía riojana de teatro 'La Provinciana' tendrá una instalación y una performance con su obra 'Carnaval'.

Será un espacio para el profesor y fotógrafo Carlos Rosales y sus alumnos del IES Batalla de Clavijo con la exposición 'Regna_D' y Eloísa Gutiérrez con imágenes del festival 'Barullo' son otras de las propuestas de las que se podrán disfrutar en esta relevante jornada del festival. Silvia Arbella dará cuenta de todo ello en un vídeo resumen final y Gabriel Heras y Marta Ramírez realizarán una crónica del encuentro para un cuadernillo posterior.

La cita se traslada después al miércoles día 10, a las 19:00 horas en La Gota, con 'Luces, Cameros, acción' y la proyección de los catorce cortometrajes seleccionados en la sexta edición del festival homónimo, al que se presentaron cerca de cincuenta trabajos.

La sesión se compone de siete obras grabadas en la riojana sierra de Cameros y otras siete internacionales con la temática 'Mujer'. Ya el jueves día 11, en el mismo emplazamiento y hora, será el turno de 'No te cortes y muestra tu corto', un certamen internacional de cortometrajes de la Asociación Aventum.

Este mismo colectivo ofrecerá, a las 20:00 horas, 'Relatos cortos covid'. También para las ocho de la tarde se ha programado 'Artistas con derechos', una charla-coloquio que ofrecerá el abogado Aitor Prado sobre derechos de autor y propiedad intelectual.

El viernes 12, a las 19:00 horas en La Gota, se presentará el libro 'Brota', de Marina Montes, mientras que a las 18:00, en Portales, y a las 20:00 horas, en La Gota, se podrá disfrutar de un concierto conjunto de Mattias Bossel, guitarrista y compositor, y de Excentrique, músico conocido por sus originales sesiones con instrumentos analógicos.

El sábado 13 es día para el teatro, a las 19:00 horas en La Gota, con 'Ciudadanía', obra prácticamente inédita en España y que formó parte del programa del National Theatre Connections 2005, además de ser premiada en el Teatro Nacional de Londres.

La representará 'Experimenta Teatro', un proyecto pionero en España. La siguiente cita de 'Artefacto' tiene igualmente como protagonista una función teatral: el jueves 18, a las 20:00 horas, llegará a La Gota 'Queer Hotel', un cabaret protagonizado por personas queer (lgtbiq+), que tendrá otro pase el jueves 25 a la misma hora.

Para el viernes 19 está previsto, a las 15:30 horas en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR), un taller de escultura aplicada que tratará sobre la función de uso de la escultura y que destaca por su novedad y originalidad.

A este taller se puede asistir con inscripción previa en el 941 20 16 15. El sábado 20 de noviembre habrá dos actividades en La Gota de Leche. A las 19:00 horas, la proyección y coloquio de tres largometrajes de Luis Arrojo y Pablo Anarte: 'Todas aquellas cosas', 'Primavera en el frente' y 'Javier'.

Tras el visionado, los directores hablarán sobre el proceso técnico y creativo de cada una de las obras. A las 20:00 horas, 'En los cajones de mi hermana no hay viejos versos', de Patricia Andrés y Fernando Vílchez, descubrirá un documental sobre seis jóvenes poetas de Logroño: Laura Calatrava, Ana Hierro, Carmen García Cañas, Samuel Cerdera, Marta Ramírez y Gabriel Heras.

Artefacto' concluirá el sábado 27 a las 19:00 horas con dos actividades más en La Gota de Leche: la antología 'Sortilegio' y el VII Festival de Música Contemporánea de La Rioja. El libro 'Sortilegio' recoge obras de teatro breve de jóvenes autores logroñeses y de otros territorios. Cada autor elaborará un texto sobre la vida, obra o pensamiento de un autor riojano en el que se inspiran.

Por su parte, con el citado festival, Rioja Filarmonía presenta un concierto que interpretan Íker Idoate Santaolalla y Daniel Mozas Lozano, con obras de Globokar, Applebaum, Eslava y Aperghis. Se pretende trascender las propias obras mediante la construcción de un discurso en forma de escenas, de sketchs. La entrada es libre hasta completar aforo.

A todas estas actividades se suman cinco exposiciones. Las cuatro primeras de estas exposiciones se pueden contemplar en La Gota de Leche (c/ Once de junio, 2) y la última en el Centro Municipal Julio Luis Fernández Sevilla (Universidad Popular de Logroño, c/ Marqués de San Nicolás, 46).