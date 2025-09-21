El concurso de calderetas, fuegos artificiales y el concierto 'Dos pájaros y un trío', entre los actos de San Mateo

LOGROÑO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de las fiestas de San Mateo 2025, este lunes, 22 de septiembre, contará con un completo programa de actividades entre las que destaca el concierto 'Dos pájaros y un trío'. tributo a Sabina y Serrat en el Paseo del Espolón. Además, durante todo el día se podrá disfrutar de otras actividades como el concurso de calderetas populares o el comienzo de los fuegos artificiales en La Ribera, entre otras.

La semana de las fiestas de San Mateo 2025 prosigue este lunes, 22 de septiembre, con las dianas a partir de las 9,00 horas y con una degustación de chocolate, moscatel y bizcocho, a cargo de la Peña La Unión, a la misma hora en la Plaza del Ayuntamiento. A las 9,30 horas comenzará la actividad en la plaza de toros de La Ribera con las vaquillas populares y la calle Gonzalo de Berceo acogerá desde las 10,00 horas hasta las 17,00 horas el XV Concurso de Calderetas.

A las 11,00 horas se ha programado una degustación de pinchos y vinos a cargo de la Federación de Peñas y a las 11,00 horas comenzará el Torneo de pelota a mano aficionada en el frontón municipal del Revellín. A esa misma hora otras peñas logroñesas ofrecerán diferentes degustaciones en la calle Portales, Plaza Martínez Zaporta o la zona Oeste.

Desde las 11,00 horas también se podrá visitar la XL Feria Nacional de Cerámica y Alfarería en el Paseo del espolón y, a partir de las 11,30 horas se han programado diferentes actividades infantiles, como Peque San Mateo, en la Plaza del Ayuntamiento. También a las 12,00 horas los más pequeños podrán disfrutar de las Marionetas de Maese Villarejo en la Plaza Rafael Ojeda de Yagüe. A la misma hora, a las 12,00, en el parking del Revellín, se podrá degustar bocatita de melva con pimientos del piquillo, salchichón a la plancha en la Calle Grecia y en el centro Cántabro habrá una degustación de caldo de marisco.

La Calle La Cigüeña acogerá, desde las 13,00 horas la Degustación de migas extremeñas organizada por Hogar Extremeño. Las degustaciones continuarán por la tarde, a las 17,00 horas, en la calle Doce Ligero, donde se ofrecerá café y pastas. A las 18,00 horas comenzará una nueva tarde de toros con rejoneadores en la plaza de La Ribera mientras a esa misma hora, en la casa de Andalucía comenzará un Bingo a cargo de 'Bárbara reina de la pantaloneta'.

Por la tarde habrá Degustación de mini hamburguesas e hinchables en el Parque Rosalía de Castro y, a las 19,15 horas el frontón del Adarraga acogerá el Torneo de Pelota. Desde las 19,30 horas y hasta las 22,30 horas el Parque los Lirios acogerá San Mateo Suena en Los Barrios de Producciones Macumba donde también se podrán degustar preñaos y se han organizado actividades infantiles.

Ya a las 20,00 horas se ha programado el Concierto los Átomos. Bailando en Plata, especialmente dirigido al colectivo de personas mayores en el Paseo del Espolón y el Concierto Víctor Puri en la Plaza del Mercado. La música de los Conciertos del Parrilla Rock sonará disfrutar también a esa hora en la Plaza del Parlamento En el Teatro Bretón, a las 21,00 horas, se puede disfrutar de la obra "Una madre de película".

A la misma hora la Peña La Uva ofrece Degustación de Crepes y Mojitos en su chamizo.

La música estará presente en numerosas zonas de la ciudad, en concreto, a las 22,00 horas, se puede asistir al Concurso de Sevillanas de la Casa de Andalucía en el parking del Revellín. A las 23,00 horas dará comienzo el XVII Concurso internacional de fuegos artificiales; se celebrará en el parque de La Ribera con la participación de Pirotecnia Alto Palencia y, a la misma hora, la calle Villegas acogerá el Discomóvil D.J. Javi.

A las 23,30 horas la Orquesta 'Maialen y Patxi' actuará en la Casa de Andalucía y a partir de las 12,00 horas la música se trasladará al Paseo del Espolón con el concierto tributo a Sabina y Serrat 'Dos pájaros y un trío'.

Por último, hay que recordar que el programa completo se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Logroño, www.logrono.es .