El Concurso de Vinos de Rioja abre convocatoria, en su 36 edición para cosecheros y 4º para vinos de pueblo

Presentación este martes del Concurso de Vinos de La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Concurso de Vinos de Rioja abre convocatoria para participar en sus dos modalidades: la que será la 36 edición para cosecheros y la 4º para vinos de pueblo. Los ganadores del certamen, organizado por Fundación Caja Rioja y CaixaBank, en colaboración con al Dirección General de Desarrollo Rural, se conocerán el próximo 28 de mayo.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; el responsable de Acción Social de la Territorial Ebro de CaixaBank, Jorge García Cabanes; y el director general de Desarrollo Rural, David Martín, han dado cuenta este martes de los detalles del concurso, al que los interesados se podrán apuntar hasta el día 9 de mayo.

En palabras de Fuentes, "el Concurso de Vinos de La Rioja nos identifica como región, ya que se dirige fundamentalmente a viticultores elaboradores, a bodegas y a cooperativas de la región inscritas en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja".

Ha recordado que "el año pasado se presentaron al concurso 51 bodegas -10 de ellas por primera vez- de 25 localidades de riojanas diferentes, que reunían entre todas a la mayor parte de los viticultores riojanos", que presentaron un total de 115 muestras.

"Quiero valorar el esfuerzo que hacemos desde Fundación Caja Rioja y el compromiso del Gobierno de La Rioja y de CaixaBank por seguir apoyando a unos vinos vinculados al origen, al viñedo en general y al viñedo singular en particular, a unos vinos ligados a nuestro territorio, que apoyan a nuestros viticultores que al final son los que dotan de vida a nuestros pueblos", ha afirmado Fuentes.

Ha considerado, por ello, que "en estos momentos en los que creemos que el reto demográfico es uno de los principales problemas que tiene la región, seguir apoyando a la gente que vive y que trabaja en nuestros pueblos es algo fundamental", por lo que ha animado "a todas aquellas bodegas que todavía no se han presentado a este concurso que lo hagan".

Para participar, "es necesario ser viticultor, elaborador, una bodega o una cooperativa inscrita en el registro del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rioja y presentar la producción embotellada y etiquetada con marca propia".

En el caso de los vinos de cosechero, el concurso "está abierto a todos con contraetiqueta genérica, tintos, blancos y rosados, de la cosecha 2025". En el caso de los vinos de pueblo, "se dirige a todo tipo de vinos elaborados, comercializados con esta etiqueta, con vino de pueblo, y que sea acorde a la normativa que el Consejo Regulador les marca".

Las muestras presentadas en el Concurso van a ser analizadas por un jurado calificador que estará compuesto por técnicos y expertos en cata, con dirección técnica a cargo de 'La Prensa del Rioja'. Las catas previas y finales se realizarán en el Consejo Regulador, "que siempre nos ha apoyado en la logística que implica este concurso", entre los días 19 y 21 de mayo.

La inscripción estará abierta hasta las 14 horas del día 9 de mayo. Los datos están en las bases en la página web de Fundación Cajarrioja -www.fundacion-cajarioja.es- y los lugares para entregar la solicitud para las muestras son las oficinas de CaixaBank de La Rioja, en la sede de Fundación Caja Rioja en La Merced y en la sede del Consejo Regulador.

PREMIOS.

Respecto a los premios, Carlos Fuentes ha detallado que "tenemos en todas las categorías y modalidades, habrá un ganador que tendrá un trofeo, diseñado por una asociación de artistas riojanos -Amalgama- y un diploma de honor que le acredita como ganador del Concurso de Vinos de La Rioja en cada modalidad".

Además, "se van a conceder otros dos trofeos y diplomas para segunda y tercera posición en el concurso. La entrega de premios se va a realizar el día 28 de mayo a las 19 horas en el Centro Fundación Cajarrioja Gran Vía.

Junto a estos premios, también los ganadores van a contar con otro tipo de reconocimientos, "como por ejemplo la presencia con un stand propio en la edición número 57 del Concurso agrícola de La Rioja, que se va a celebrar en El Espolón el próximo día 13 de septiembre". Del mismo modo, esa misma jornada se va a celebrar la cuarta Cata Popular con una selección de aquellos vinos presentados al Concurso.

Por último, habrá una cata dirigida por la Ccofradía del Vino de Rioja, en la que se presentarán los vinos ganadores del certamen, que va a tener lugar en el Espacio Lagares "y que contará con presencia en revistas especializadas y en prensa generalista, así como en las pantallas digitales de Logroño durante las fiestas de San Bernabé y San Mateo".

"Y un año más -ha rematado Fuentes-, gracias a la colaboración con la Dirección General de Desarrollo Rural, se tendrá también presencia en una feria importante". Será, en concreto, por segundo año consecutivo, la participación de las bodegas ganadoras del primer premio de cada modalidad con un espacio propio en la edición 2027 de la 'Barcelona Wine Week'.

Por su parte, como ha apuntado García Cabanes, "estamos ante cita ya consolidada que reconoce el trabajo y el compromiso de todo el sector", reseñanado que "este Concurso pone en valor algo clave: el vínculo entre el vino, el territorio y las personas que lo hacen posible".

Y ha aprovechado para resaltar que "desde Caixabank, creemos en el mundo rural y en el sector agroalimentario como motor económico y social, lo hacemos no solo acompañando al sector, sino también desde nuestra vocación de cercanía, apoyando iniciativas que generan impacto real en el territorio, seguiremos estando al lado del sector del vino, acompañando su presente y su futuro".

Para David Martín, "en un momento en que en La Rioja posiblemente se están elaborando los mejores vinos de la historia, pero que a la vez los mercados están cambiando a una velocidad vertiginosa, creo que es importante mantener este tipo de concursos este tipo de acciones que vienen ya desde el siglo pasado, se cumple ya la 36 edición de los cosecheros".

"Acciones -ha concluido- que sirven para promocionar y dar a conocer la tarea que llevan nuestros pequeños productores, siempre ligados a la tierra, ligados a la viña y parte del motor económico principal de nuestra región. Hay que agradecer a todos los entes que se aglutinan en torno a esta acción, una forma de dar a conocer nuestros vinos, nuestros productores, nuestro territorio y lo que hacemos esta comunidad".