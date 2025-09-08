La CONGDCAR defiende el trabajo de los cooperantes: "Esencial en la construcción de la paz y la justicia social"

LOGROÑO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CONGDCAR) afirma que "a pesar de su papel en la defensa de los derechos humanos", los cooperantes y organizaciones sociales "son perseguidas en distintos lugares del planeta, lo que pone en riesgo su labor y, por tanto, su capacidad de denunciar y actuar contra las violaciones de derechos que enfrenta la población".

En lo que va de año, indican en un comunicado de prensa, 265 personas trabajadoras humanitarias han sido asesinadas; 173 de ellas en Palestina. Nunca antes se habían alcanzado tales cifras.

Ante ello -prosiguen- "es urgente garantizar los marcos legales que protegen su trabajo y, sobre todo, asegurar fondos públicos suficientes para una política pública determinante en este momento".

El contexto general de recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo "debe revertirse de manera inmediata. Las cifras son escalofriantes".

Según datos de Naciones Unidas, más de 300 millones de personas necesitan asistencia humanitaria debido a conflictos y al impacto de la emergencia climática.

"Como consecuencia de ello, más de 120 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, más de la mitad de ellas son mujeres y niñas que enfrentan mayores riesgos y, al mismo tiempo, son clave para la construcción de paz", afirman desde la CONGDCAR.

La ONU denuncia que actualmente alrededor de 473 millones de niños y niñas, más de uno de cada seis en todo el mundo, viven en zonas de conflicto. En tal contexto, "cuando más se necesitan las políticas en defensa de los derechos humanos, la paz y la cooperación para el desarrollo, más se están reduciendo".

Según el último informe del CAD sobre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), por primera vez, desde 2017 los fondos globales descienden más de un 7%.

La AOD española, a pesar de un ligero aumento, continúa lejos de sus compromisos: con un 0,25% de la renta nacional bruta destinada a esta política pública, sigue muy por debajo de la media europea (0,47%) y apartada de la senda marcada por la Ley de Cooperación que establece el 0,7% para 2030.

"Los compromisos mostrados por el Gobierno en la IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla el pasado mes de junio, deben materializarse de forma inmediata", expresan.

La cooperación descentralizada también se encuentra en niveles preocupantes que deberían revertirse. En La Rioja, actualmente se destina a cooperación el 0,26% de los presupuestos regionales, cifra muy alejada del 0,7% aprobado en el V Plan Director de Cooperación de la región para el año 2026.

UN TRABAJO EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PAZ

En esta situación mundial, el trabajo que realizan las organizaciones de los países con el apoyo de la cooperación internacional y cooperantes es esencial para facilitar el acceso a la ayuda humanitaria y contribuir a la cohesión social, la protección de la población civil y la garantía de derechos.

El trabajo de las personas cooperantes en países que sufren graves conflictos, como Sudán del Sur, Ucrania, Siria, Yemen, Palestina, la región del Sahel o Centroamérica, es fundamental. La cooperación para el desarrollo fortalece la prevención de conflictos, contribuye a la reparación del tejido social, promueve una paz duradera a través de la participación, la justicia, la cohesión social y la protección de derechos.

Una labor que también es muy relevante en lugares en los que se requiere un acompañamiento en el refuerzo de políticas públicas que garanticen la salud, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación, la calidad democrática o la acción ante la emergencia climática.