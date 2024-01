Un Congreso abordará la prevención y el tratamiento del bienestar emocional en la salud mental infanto-juvenil

Coorganizado por UNIR y AEI+DTF

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un informe señala que el 70 por ciento de los trastornos mentales aparecen en la etapa infanto-juvenil. A pesar de que las causas son muy diversas, un congreso de UNIR y AEI+DTF intentará arrojar luz para ayudar a su prevención y tratamiento a través de expertos y científicos nacionales e internacionales que abordarán el bienestar emocional en la familia y la salud mental en esta etapa.

Se trata de un punto de encuentro en el que tratar sin tabúes la salud mental pero, sobre todo, de un espacio de diálogo para mejorar el futuro de estos niños y jóvenes que se pueden ver atrapados por problemas como depresión y ansiedad mal diagnosticadas.

En concreto, el Congreso está coorganizado con la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Terapia Familia (AEI+DTF) y se celebrará de manera online y presencial del 22 al 24 de febrero.

Bajo el nombre 'Prevención y tratamiento familiar para la mejora de la salud mental infanto-juvenil', el auditorio de UNIR acogerá a expertos y profesionales en el campo de la salud mental para debatir y analizar las diversas problemáticas que afectan al bienestar emocional de las familias.

Así lo han presentado este martes la presidenta del Comité Científico, Adela López, junto a la presidenta del Comité Organizador, Pilar Berzosa.

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

López ha puesto en evidencia "la relevancia" de esta temática por su actualidad. "Con este Congreso queremos combinar enfoques basados en la práctica clínica y la evidencia científica para buscar estrategias efectivas de detección y prevención para la mejora de la salud mental infanto-juvenil".

"Intentaremos combinar la práctica clínica, el trabajo y la experiencia de profesionales de la educación así como de investigadores para crear un espacio de transferencia social y científica donde se visualicen las necesidades familiares y llegar a soluciones innovadoras de prevención y tratamiento para llegar antes y poner un enfoque fuerte en la prevención".

Un trabajo que, como ha indicado, "debe ser transversal, porque compete a todos. A salud, a educación, a servicios sociales...". El Congreso está avalado por el Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja.

"DAR A CONOCER LA REALIDAD"

Por su parte la también psicóloga clínica y psicoterapeuta, Pilar Berzosa, ha destacado la calidad de este Congreso para "dar a conocer la realidad".

En su intervención, la experta destaca que "entre los trastornos mentales de los niños, la ansiedad, la depresión y el estrés infantil casi siempre están invisibilizados". Frente ello "se suele decir que el niño es 'hiperactivo' o que tiene un déficit de atención pero, por suerte, la ciencia demuestra que la mayor parte de estos niños son falsos positivos".

"La característica de una persona con ansiedad o estrés es que se despista, por eso se confunden términos". Además, y como ha reconocido "cuando llegó el covid y el confinamiento esto brotó de manera trascendente".

Para ello, la experta destaca la importancia de elaborar planes preventivos aunque, como reconoce, "mucha veces nos encontramos con otra realidad y es que los padres están tan estresados que tampoco van a esas sesiones y no sabemos cómo acceder a ellos".

CONGRESO

El Congreso de UNIR tratará de aportar luz a estas situaciones. Por ello, entre las principales temáticas a abordar por los expertos destacan: 'La relación familia-escuela: claves en la prevención de la salud mental en entornos escolares'; 'La prevención y promoción de la salud mental en el ámbito comunitario y familiar'; 'Intervención familiar de la salud mental', así como los riesgos asociados a las nuevas tecnologías con relación al 'Acoso escolar en la actualidad. Riesgos de Internet' y la 'Intervención en problemáticas de adolescentes y sus familias'.

"A través de enfoques basados en la práctica clínica de la terapia familiar, la experiencia en los centros educativos y la evidencia científica, se buscarán estrategias efectivas de intervención y prevención para la mejora de la salud mental infanto-juvenil", ha señalado Berzosa.

Además, como ponencias destacadas en el congreso se pueden mencionar 'Educación emocional como prevención en la salud mental familiar', a cargo de Rafael Bisquerra, presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar; 'Prevención del suicidio: el modelo Dinamarca para la mejora de la salud mental infantojuvenil', por Merete Nordentoft; 'Salud mental en la niñez. Investigaciones con evidencia', a cargo de Jorge Eduardo Gaete de la Universidad de los Andes y 'Tratamiento sistémico en trastornos mentales infanto-juveniles', por de Iolanda D'Ascenzo de la Escuela de terapia Familia Sant Pau de Barcelona.

Ante los crecientes problemas de salud y bienestar emocional que afronta la población infanto-juvenil, la coordinadora académica del congreso considera necesario "generar un foro de transferencia social y científica para visibilizar las necesidades familiares de bienestar emocional, así como proponer soluciones de prevención y tratamiento".

"La situación que estamos viviendo no solo afecta a los jóvenes, sino todos los miembros de la familia, quienes se enfrentan a problemáticas que no saben cómo abordar y necesitan asesoramiento para poder tratarlo de la manera adecuada", añade Berzosa.

Es por ello, que este Congreso pone en relevancia la organización y diseño de estrategias para abordar la prevención y el tratamiento de la salud mental orientadas desde la práctica clínica de la terapia familiar, la práctica en los centros educativos y la evidencia científica.

Para Berzosa, lo importante es que "si queremos que nuestros hijos tengan una salud mental que no se deteriore, tenemos que intervenir cuanto antes con planes importantes. Un niño, por ejemplo, no debería coger un aparato tecnológico hasta los seis años. No se trata de negar la tecnología pero si de saber cómo podemos ponerla".