La consejera de Agricultura anima a emprendedores a impulsar proyectos para favorecer el desarrollo en el mundo rural - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha asegurado que "La Rioja rural tiene futuro" y ha trasladado el apoyo del Gobierno de La Rioja a todas las mujeres para que continúen emprendiendo con la puesta en marcha de proyectos e iniciativas que contribuyen al desarrollo económico y social en la región.

"No solo vemos en el día a día que sois grandes emprendedores, sino que además demostráis que sois grandes personas porque queréis compartir vuestra experiencia. Que nada se os ponga por delante para lograr vuestro objetivo", ha continuado Manzanos, al cierre de la jornada del programa de aceleración de mujeres emprendedoras en el ámbito rural de La Rioja, impulsado por el Gobierno de La Rioja en el marco del Pacto por la Igualdad de las Mujeres en el Medio Rural, y que ha organizado Womenalia.

El objetivo del programa era asesorar a las mujeres del ámbito rural a crear, consolidar e impulsar proyectos empresariales, pero también a generar redes profesionales, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado laboral, fomentar la igualdad de oportunidades, promocionar su talento y mejorar su capacidad de liderazgo.

El director general de Desarrollo Rural, David Martín, y la CEO de Womenalia, María Gómez del Pozuelo, han abierto la jornada en la que se ha celebrado una mesa redonda bajo el título 'Emprendedoras rurales que inspiran' en la que han intervenido Delia Gil, de Embutidos Luis Gil; la bodeguera Elena Corzana, y Lorena del Campo, creativa de 'La Proyectual'. El encuentro ha servido para intercambiar experiencias y visibilizar el talento de las mujeres que están al frente de iniciativas de emprendimiento en el medio rural riojano.

A través de esta iniciativa formativa, que se ha celebrado a lo largo del último mes, se han impartido cuatro talleres online de tres horas de duración cada uno en los que se han abordado aspectos fundamentales para el desarrollo empresarial de mujeres en el entorno rural riojano: emprendimiento y planificación de negocios, transformación y comunicación digital, gestión y fuentes de financiación, y ventas y desarrollo de marca personal.

El programa se ha completado con sesiones de mentoría grupal para las participantes para proporcionar un seguimiento personalizado de las materias abordadas en cada uno de los talleres y aclarar posibles dudas.

Womenalia es la mayor red de mujeres profesionales y emprendedoras de habla hispana, con más de 14 años de experiencia en el desarrollo del talento femenino, y especializada en el impulso de políticas de igualdad y diversidad.