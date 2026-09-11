La consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, asiste a la Feria de Villoslada que reúne 346 cabezas de equino y bovino - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha visitado junto al alcalde de Villoslada de Cameros, Julio Elías, a los 24 ganaderos participantes en la tradicional Feria regional de exhibición, venta y concurso que acoge cada 11 de septiembre desde hace 29 años la localidad serrana.

La Feria Ganadera de Villoslada de Cameros ha reunido este año 346 cabezas de ganado, 259 yeguas y 87 vacas, a lo largo de una jornada festiva que sirve para reivindicar el papel de la ganadería extensiva "no solo como una actividad económica fundamental para el mantenimiento de nuestras sierras, sino como motor de asentamiento de la población en el medio rural, de prevención frente a incendios y de conservación de nuestro paisaje", ha destacado la consejera.

Manzanos, que ha estado acompañada por los directores de Agricultura y Ganadería, María Jesús Miñana, y de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, ha felicitado al Ayuntamiento camerano por la organización de esta cita que se desarrolla con la colaboración del Gobierno de La Rioja, que aporta 3.934,8 euros, a través de la línea de ayudas para la celebración de actividades de promoción de productos agroalimentarios y celebración de ferias agroalimentarias y de ganado en la comunidad autónoma.

El encuentro ganadero se complementa con un amplio programa de actividades que incluye un mercado de productos agroalimentarios artesanos y de proximidad, el sorteo de una ternera, un cuentacuentos, partidos de pelota y la actuación del grupo musical Mayalde.

PREMIOS DEL CONCURSO GANADERO

La XXIX Feria Ganadera de Villoslada ha acogido el tradicional concurso que ha concedido premios en seis categorías: mejor cabaña ganadera (Emilio Sánchez), mejor yegua (Pedro Ramón Elías), mejor vaca (El Encinar), el mejor bovino menor de 2 años (Jesús Martín Quesada), mejor potro/a menor de 2 años (Jesús Sánchez), y animal sobresaliente (Óscar Rincón).

Los premios cuentan también con la colaboración de Fundación Caja Rioja y de Caixabank, representado en el acto por el director de AgroBank para la dirección territorial Ebro, David Navarro.

El jurado ha estado compuesto por el ganadero Gregorio Lázaro, de Viniegra de Arriba, y los veterinarios del Servicio de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, y Medio Ambiente, Luis Felipe Pérez y Ana Lobato.