El Consejo de Estudiantes del Grupo 9 de Universidades celebra en la UEx su VI Asamblea General Ordinaria

VI Asamblea General Ordinaria del Consejo de Estudiantes del Grupo 9 de Universidades - UEX

MÉRIDA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Extremadura ha celebrado la inauguración de la VI Asamblea General Ordinaria del Consejo de Estudiantes del Grupo 9 de Universidades, un encuentro de especial relevancia para la representación estudiantil y el fortalecimiento del sistema universitario público.

La cita ha tenido lugar en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación del Campus de Badajoz, donde se han reunido los representantes estudiantiles de las universidades públicas que integran el G-9.

En acto de inauguración ha contado con la presencia del delegado del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, Carlos Lara Gómez; el coordinador del Consejo de Estudiantes del G-9, Pelayo Alonso Buelga; la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz Baquero, y la adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Blas Maroto.

Asimismo, han asistido al acto el gerente de la Universidad de Extremadura, Juan Francisco Panduro, y el secretario general de la Universidad de Extremadura, Francisco Álvarez Arroyo, quienes han acompañado a las autoridades y representantes estudiantiles.

Durante su intervención, Carlos Lara ha destacado que esta asamblea es "un espacio de debate y encuentro en el que desde el respeto encontramos una diversidad de perspectivas y podemos construir una universidad mejor".

Igualmente, ha señalado que durante estos días se debatirán propuestas en mesas redondas sobre la actualidad del sistema universitario y la renovación de la normativa interna, con el objetivo de adoptar posturas conjuntas entre universidades.

Además, Lara ha reivindicado la universidad pública como "motor del desarrollo de la sociedad" y ha subrayado que "defender la universidad pública es defender la igualdad real de oportunidades y la meritocracia". Finalmente, ha agradecido la confianza depositada en la Universidad de Extremadura como anfitriona del encuentro.

El coordinador del Consejo de Estudiantes del G-9, Pelayo Alonso Buelga, ha manifestado que estas asambleas son "muy importantes" para reunirse, decidir y plasmar medidas concretas para mejorar sus situaciones en las universidades públicas que representan.

Asimismo, Alonso ha explicado que el objetivo es alcanzar posicionamientos conjuntos sobre temas de actualidad universitaria, como la inteligencia artificial y sus implicaciones en la universidad pública.

El coordinador ha agradecido la acogida de la Universidad de Extremadura y ha expresado su deseo de que las jornadas resulten "fructíferas y útiles" para las universidades participantes, ha informado la UEx en nota de prensa.

Por su parte, Esther Muñoz ha resaltado que el G-9 es un punto de colaboración, referencia y sinergia entre las universidades que lo integran, y ha subrayado la importancia de dar mayor visibilidad al estudiantado y fomentar su implicación.

Muñoz ha animado a los participantes a continuar con su espíritu "crítico y reflexivo" y ha destacado además la importancia de la implicación estudiantil para generar oportunidades y retener talento.

Finalmente, la adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad de la UEx, Rocío Blas, ha puesto el foco en el compromiso del estudiantado participante y ha destacado el valor de las personas que dedican su tiempo y su energía a trabajar por sus compañeros y compañeras, construyendo una universidad "más ágil, democrática y cercana" a la realidad del estudiantado.

Del mismo modo, Rocío Blas ha subrayado que estas asambleas representan "diálogo, vocación de servicio y compromiso" con la universidad pública, y ha reafirmado el apoyo de la Universidad de Extremadura a las iniciativas que surjan de este encuentro.

La asamblea constituye un espacio clave para el diálogo, la cooperación interuniversitaria y la generación de propuestas orientadas a la mejora del ámbito académico, social e institucional.

Durante las jornadas se abordarán diferentes temas de actualidad del sistema universitario, así como la renovación de normativas y la adopción de posicionamientos conjuntos.

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una asociación, creada en 1997, conformada por las universidades que son únicas universidades públicas en sus respectivas comunidades autónomas.

Estos centros son la Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo y Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

Así como la Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza, además de la Universidad de Murcia, como entidad colaboradora, junto con la Universidad de Burgos, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Cádiz y la Universidad de Jaén que participan en el Campus Digital Compartido G-9.