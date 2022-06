La consultora riojana 'The Show Must Go On' obtiene dos premios internacionales 'Wina'

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consultora de marketing, packaging y branding riojana 'TSMGO | The show must go on' ha resultado ganadora de dos de los más reconocidos galardones del mundo de la publicidad y del diseño, los premios WINA 2022, por sus innovadoras propuestas.

WINA, World Independent Advertising Awards nació en 2016 con el objetivo de reconocer el trabajo de las agencias multinacionales independientes y celebra este año su séptima edición. Los galardones han contado este año con la participación de 112 agencias y 1.250 proyectos de todo el mundo. Este concurso, en el que la inscripción es gratuita abogando por un reconocimiento justo y democrático, premia a los mejores trabajos creativos y profesionales a nivel internacional.

El jurado está formado por casi una centena de profesionales de talla mundial de todos los ámbitos relacionados con el festival: anunciantes, publicistas, diseñadores, comunicadores, directores y estrategas, el panel representa a las más prestigiosas marcas y agencias mundiales de los cinco continentes.

Los resultados han sido anunciados este fin de semana en el hotel Sheraton Grand Hotel de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Este año se han entregado un total de 7 premios 'Grand Prix', 34 medallas de oro, 64 de plata, 90 de bronce y 59 menciones honoríficas.

La empresa española TSMGO ha obtenido 2 reconocimientos, un galardón de bronce en Packaging de alimentación por el proyecto internacional 'U Chocolate' en el que se invita al consumidor a trasladarse al origen a través de un packaging responsable y comprometido con el entorno y una medalla de Plata en Branding e Identidad corporativa por la iniciativa 'Bodegas de Logroño', un proyecto de territorio colectivo que incide en generar un imaginario propio para apuntalar la marca destino.

Ricardo Moreno, CEO de TSMGO, consultora que tiene como objetivo ayudar a las empresas a crear su propia marca y dotarla de personalidad, cosecha así dos nuevos reconocimientos internacionales. Moreno agradeció el premio destacando "el altísimo nivel de todos los proyectos presentados". "Estos concursos nos sirven para estudiar las tendencias y para poner en valor la profesionalidad de nuestros equipos creativos, acercando, todavía más, al cliente el potencial de nuestras marcas y agencias, que demuestran adaptarse a un entorno cada vez más global". "Los premios han venido a valorar la creatividad y la innovación, así como la respuesta emocional de nuestros diseños, el llamado "efecto WOW" donde apostamos por ideas rompedoras en su categoría y el saber canalizarlo buscando la atracción y la seducción al cliente", señala Ricardo Moreno.

Estos nuevos premios se suman a los anteriores recibidos por la consultora: German Design, LAUS, IPA Awards, Best Awards, Trending Packaging Awards o A-crear.