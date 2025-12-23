Continúa activo el Plan de Contingencia ante el aumento de infecciones respiratorias; Piden extremar la protección

Archivo - Vacuna. - DRS PRODUCOES/ISTOCK - Archivo

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales actualiza este martes, día 23 de diciembre, la situación epidemiológica correspondiente a la semana 51, que comprende los días entre el 15 y el 21 de diciembre, en el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) para la temporada 2025-2026.

Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, La Rioja continúa en fase epidémica, con intensidad media, y se ha observado un aumento tanto en la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas como en la gripe, así como un ligero incremento en los ingresos hospitalarios asociados a estas patologías respecto a la semana previa.

De acuerdo con el sistema de vigilancia centinela, compuesto por 24 equipos de profesionales sanitarios de Atención Primaria, la incidencia global de las infecciones respiratorias agudas se sitúa en 854,70 casos por 100.000 habitantes, frente a los 687,79 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior. El grupo de edad más afectado continúa siendo el de los niños y niñas menores de 4 años, manteniéndose el patrón observado en semanas previas.

GRIPE

En cuanto a la gripe, se confirma un nuevo incremento de la incidencia, que alcanza los 212,86 casos por 100.000 habitantes, frente a los 193,21 casos por 100.000 habitantes de la semana anterior. La incidencia de COVID-19 se mantiene estable, con 3,27 casos por 100.000 habitantes, sin variación respecto a la semana previa.

A fecha 22 de diciembre, la situación asistencial es la siguiente: 1 personas ingresadas por COVID (frente a las 4 de la semana pasada), 23 personas ingresadas por gripe en el ámbito hospitalario y 5 personas ingresadas por virus respiratorio sincitial (VRS). En cuanto a las urgencias, en el día de ayer se atendieron 445 personas en Urgencias en los Hospitales Riojanos: 364 en el Hospital Universitario San Pedro (263 adultos y 101 pediátricos) y 81 en el Hospital de Calahorra (69 adultos y 12 pediátricos).

El Plan de Contingencia permanece plenamente activado, con medidas escalonadas orientadas a garantizar la capacidad asistencial, el seguimiento de pacientes vulnerables y la coordinación con los distintos niveles asistenciales y sociosanitarios.

LLAMAMIENTO ESPECIAL EN NAVIDAD

Coincidiendo con las celebraciones navideñas y ante el previsible incremento de reuniones familiares y sociales, la Consejería de Salud y Políticas Sociales hace un llamamiento a toda la población para extremar las medidas de prevención, especialmente con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables, como las personas mayores, pacientes crónicos, personas inmunodeprimidas, embarazadas y menores de corta edad.

Las infecciones respiratorias agudas y la gripe tienden a incrementarse en estas fechas debido al aumento de la interacción social, los encuentros en espacios cerrados y el contacto intergeneracional. Por ello, la responsabilidad individual resulta clave para reducir contagios y evitar complicaciones, especialmente en los colectivos de mayor riesgo. En ese sentido, se recuerda a la ciudadanía la importancia de seguir una serie de medidas sencillas pero eficaces para reducir la transmisión de virus respiratorios durante las celebraciones navideñas:

Evitar acudir a reuniones sociales o familiares si se presentan síntomas respiratorios, como fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general.

Extremar la protección cuando se vaya a estar en contacto con personas mayores o vulnerables, utilizando mascarilla si se presentan síntomas leves.

Ventilar adecuadamente los espacios cerrados, abriendo ventanas de forma regular, incluso aunque sea durante pocos minutos.

Mantener una correcta higiene de manos, lavándolas frecuentemente con agua y jabón o utilizando solución hidroalcohólica.

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferentemente con el codo o con pañuelos desechables.

Evitar el contacto estrecho innecesario con personas vulnerables si se ha tenido contacto reciente con casos de gripe u otras infecciones respiratorias.

Seguir las recomendaciones de vacunación, especialmente en los grupos de riesgo.

Avanza la campaña de vacunación La campaña de vacunación 2025-2026 continúa progresando con incrementos sustanciales en coberturas. En total se han suministrado 87.643 dosis de la vacuna de la gripe (1.500 más que la semana pasada).

La cobertura en mayores de 65 años se sitúa en el 63,80%, con una subida de 1 punto respecto a la semana anterior.

En lo relativo al COVID-19, se han administrado un total de 37.857, 500 dosis, con una cobertura en mayores de 70 años del 47,71%, cifra similar a la semana previa.

La campaña de vacunación se mantendrá activa en La Rioja mientras haya circulación del virus, y siempre en función de la disponibilidad de vacunas. Y los ciudadanos que lo precisen podrán solicitar cita llamando al teléfono de Salud Responde (941 29 83 33, opción 2), gestionarlo a través de la aplicación o web de Rioja Salud, o contactar directamente con el centro de salud o consultorio.

El Gobierno de La Rioja continuará actualizando semanalmente la evolución de la gripe, las infecciones respiratorias y la situación asistencial, con el objetivo de garantizar una comunicación transparente y ofrecer información actualizada a la población y a los profesionales sanitarios.