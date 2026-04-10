Continúan los trabajos de extinción del incendio en el vertedero de Nájera

Mensaje a los vecinos de Santo Domingo tras el incendio - AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO

LOGROÑO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de extinción del incendio declarado en el vertedero de Nájera continúan desarrollándose y, según las previsiones de los medios intervinientes, su completa extinción podría prolongarse durante varios días, debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción, según informa SOS RIOJA 112.

Durante la mañana de hoy el helicóptero para extinción de incendios forestales ha estado realizando descargas de agua en la zona para apoyar a los medios terrestres y, en estos momentos, se está tratando de sofocar mediante el aporte de tierra para reducir la oxigenación y acelerar la extinción.

La columna de humo seguirá siendo visible desde varias localidades del entorno.

Asimismo, se mantienen las recomendaciones a la población que se vea afectada por el humo:

Mantener las ventanas y puertas cerradas.

No usar aparatos de climatización.

Evitar la exposición prolongada al humo, especialmente personas con problemas respiratorios.

Se recomienda el uso de mascarillas FFP2

Los propios bomberos del CEIS Rioja habían controlado, a las 06,58 horas, el incendio del vertedero, situado a la altura del punto kilométrico 1,100 de la LR-208, en el término municipal de Nájera, según ha informado el SOS Rioja 112. No obstante, han señalado que al tratarse de una montaña de desechos, continuaba ardiendo con presencia de llamas y abundante humo.

Los equipos de emergencia están trabajando en la extinción del incendio, así mismo se están realizando labores de vigilancia con medios aéreos. En el lugar se encuentran Bomberos del CEIS, Técnico de Protección Civl de la CAR, ambulancia en preventivo de Cruz Roja y ha estado un agente forestal de la Dirección General de Medio Natural.