La contratación en la construcción crece un 15,3% en 2025 en La Rioja, según Randstad

LOGROÑO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La contratación en la construcción crece un 15,3% en 2025 en La Rioja, según un análisis de Randstad con datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que coloca a la comunidad a la cabeza del ránking en aumento del volumen de contrataciones.

Randstad ha realizado un análisis de la contratación de la actividad de la construcción en el último año, donde constata el dinamismo que atraviesa el sector en el país.

Los nuevos contratos firmados, que incluye Construcción de edificios, Ingeniería civil y Actividades de construcción especializada, han pasado de los 791.949 en 2024 a los 803.229 del año pasado, lo que representa un aumento del 1,4%.

El dinamismo en la contratación también aparece reflejado en los datos de ocupados de la Encuesta de Población Activa (EPA). Así, al cierre del pasado ejercicio, los ocupados en la construcción se elevaban a 1,56 millones de empleados, un 5,4% más que en 2024.

Esto significa que la construcción representa casi el 7% de la ocupación total en España, que contaba con alrededor de 22,46 millones de trabajadores en el cuarto trimestre de 2025.

Por actividades, casi la mitad de los empleados (49,4%) se encuadran en la Actividad de la construcción especializada, mientras que el otro gran bloque es la Construcción de edificios, donde trabaja el 40,9% de los ocupados.

Finalmente, la ingeniería civil ocupa al 9,7%. La construcción es un sector donde la presencia del género masculino es muy predominante y supone el 89,7% del total, frente al 10,3%.

DATOS NACIONALES

A nivel regional, destacan los elevados niveles de contratación de la construcción en Andalucía, que con 240.072 firmas en 2025 supone casi el 30% del total de contratos del sector en España.

Tras ella, se sitúan la Comunidad de Madrid, con 110.580 firmas en 2025; Cataluña, con 99.794 firmas, y Comunidad Valenciana, con 83.996 firmas.

Baleares se sitúa entre las con mayor descenso, junto con Extremadura (-7,8%) y Canarias (-2,9%). Mientras que las que más crecieron en contratos el año pasado fueron La Rioja (+15,3%), Comunidad Valenciana (13,3%) y Aragón (12,7%).

Entre las grandes comunidades autónomas por volumen de contratación no se registraron grandes oscilaciones. Así, Andalucía reportó un descenso del 1,7%, mientras que en la Comunidad de Madrid el repunte fue del 1,7% y en Cataluña el aumento fue del 2%.

Otras regiones que registraron el año pasado un aumento destacado de las contrataciones son la Región de Murcia (6,4%) y Navarra (5,7%).