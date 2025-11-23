Controlado un incendio forestal en Ausejo próximo a la carretera a Alcanadre y la AP-68

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Dirección General de Medio Natural han controlado un incendio forestal (en fase de liquidación en la actualidad) en el término municipal de Ausejo, próximo a las vías de comunicación de la regional LR-260 (carretera a Alcanadre) y AP-68.

Tal y como han informado a Europa Press fuentes del Gobierno de La Rioja, se ha recibido aviso entorno a las 13:20 y se han quemado, aproximadamente, unas 0,65 hectáreas de carrizo y tamariz en zona de yasas entre cultivos.

Han intervenido un agente forestal; retén de bomberos forestales; vehículo pick-up de patrullaje y primer ataque; helicóptero con cuadrilla de acción rápida helitransportada; una autobomba forestal con su tripulación, un técnico de coordinación y SOS Rioja.

El origen del fuego es desconocido.