Controlado el incendio forestal entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas - GOBIERNO RIOAJNO

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Medios terrestres y aéreos han interviniendo en un incendio forestal que está controlado entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas, en la margen derecha del río Jubera, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

El fuego ha afectado a varias hectáreas de pastizal alto y matorral.

De acuerdo con los datos del Ejecutivo regional, los medios que han trabajado han sido son un agente forestal; dos unidades de bomberos forestales; helicóptero MS y CARIF; y autobomba.