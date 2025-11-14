Controlado el incendio forestal entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas

Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 14 noviembre 2025 17:04

    LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Medios terrestres y aéreos han interviniendo en un incendio forestal que está controlado entre Murillo de Río Leza y Ventas Blancas, en la margen derecha del río Jubera, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

   El fuego ha afectado a varias hectáreas de pastizal alto y matorral.

   De acuerdo con los datos del Ejecutivo regional, los medios que han trabajado han sido son un agente forestal; dos unidades de bomberos forestales; helicóptero MS y CARIF; y autobomba.

