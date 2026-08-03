Controlado el incendio forestal de Ulizarna, en Ojacastro

Incendio Ojacastro - GOBIERNO DE LA RIOJA
LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de La Rioja ha informado de que el incendio forestal declarado en la tarde de ayer en Ulizarna (Ojacastro, La Rioja) se encuentra controlado. A falta de confirmación oficial la superficie afectada es de 11,5 hectáreas arboladas de rebollar, pinar y hayedo.
Durante toda la mañana de este lunes, permanecerán en el incendio en tareas de refresco, liquidación y vigilancia los siguientes medios:
1 técnicos de extinción.
3 agentes forestales.
2 retenes de bomberos forestales.
2 autobombas de Medio Natural.
También se encontrarán los efectivos de Guardia Civil, Cruz Roja, Protección Civil y La Rioja Cuida, con Puesto de Mando Avanzado desplegado.