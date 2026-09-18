Controlado un incendio en Inestrillas (La Rioja)

INCENDIO EN INESTRILLAS - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha informado de que el incendio que se ha declarado este viernes en Inestrillas (Aguilar del Río Alhama) se encuentra controlado. En estos momentos, a las 17,02 horas, se mantienen en el entorno un agente forestal y bomberos del CEIS de Arnedo.

Por su parte, también se ha declarado un fuego en el entorno de Igea. En el lugar permanecen un agente forestal, un helicóptero y brigada helitransportada, 2 aviones de carga en tierra del MITECO, una autobomba y un retén de bomberos forestales.