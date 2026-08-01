Controlado un incendio en el vertedero de Nájera (La Rioja)

Archivo - Nuevo camión de Bomberos del CEIS Rioja - GOBIERNO RIOJANO - Archivo

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del CEIS Rioja se han desplazado este sábado hasta el vertedero de Nájera para sofocar un incendio que se ha producido en sus instalaciones. En la actualidad, el fuego se encuentra controlado.

En estos momentos, según informan desde el Gobierno regional, se está procediendo a refrescar la zona y a cubrir la zona con tierra para evitar riesgos.

Este nuevo incendio llega después de tres meses y medio cuando, en el pasado mes de abril, también se produjo otro suceso de características similares en el mismo lugar.