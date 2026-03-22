Controlado el incendio en la zona del Palomar, en Cervera de Río Alhama

Al lugar se ha desplazado una autobomba forestal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La labor de los efectivos desplazados al lugar en el que se ha originado el incendio en la zona del Palomar, en Cervera de Río Alhama, han logrado controlarlo, tal y como ha informado el Gobierno riojano.

En concreto, se ha movilizado a un Técnico de Coordinación de Emergencias; un agente forestal; una unidad de bomberos forestales R42 de Cornago; una autobomba forestal; y un helicóptero de Medio Natural.