Convocado el concurso para el diseño del cartel anunciador de las próximas fiestas patronales de Calahorra

LOGROÑO 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra ha convocado el tradicional concurso para la elección de los carteles anunciadores de las fiestas patronales de agosto de 2026 y marzo de 2027 en honor a San Emeterio y San Celedonio.

Esta convocatoria tiene como objetivo impulsar la creatividad artística y promover la participación ciudadana en uno de los eventos más importantes y multitudinarios de la ciudad.

Las obras tienen que ser originales y pueden entregarse en soporte sólido o en digital en el Centro cultural 'Deán Palacios', por transporte o por correo, o por correo electrónico en formato jpg, mediante fotografía a 300 puntos de resolución con un mínimo de 3M y un máximo de 5M a esta dirección: festejos@calahorra.es.

Los carteles deberán ajustarse a unas dimensiones de 46,5 x 65 centímetros, en formato vertical y el tratamiento interpretativo del cartel es libre, así como la técnica a emplear. Se presentarán sin firma del autor.

Como elementos obligatorios deberán incluirse el texto 'Calahorra. Fiestas de San Emeterio y San Celedonio. 25 al 31 de agosto de 2026' y el escudo del Ayuntamiento de Calahorra, que se facilitará desde la concejalía de Festejos, bajo petición en la siguiente dirección de correo electrónico festejos@calahorra.es. Los trabajos podrán presentarse hasta el 4 de julio de 2026.

El concurso concede un primer premio de 800 euros brutos, cuyo cartel será la imagen oficial de las fiestas patronales de agosto de 2026, y un segundo premio de 400 euros brutos, que anunciará las fiestas patronales de marzo de 2027.

El jurado, compuesto por representantes municipales y expertos en arte, dará a conocer su fallo a través de los canales habituales de comunicación del Ayuntamiento.

ELECCIÓN DE LOS REYES DE LAS FIESTAS

Las bases del concurso para la elección de la reina y del rey de las fiestas patronales de agosto de 2026 de la ciudad están aprobadas también.

Para optar a este título las candidatas y candidatos deben de tener 18 años el día de la coronación y haber nacido en Calahorra o residir en la ciudad desde al menos los últimos 20 meses.

El plazo de presentación de aspirantes a esta distinción concluirá a las 14,00 horas del 26 de junio de 2026.

Serán las peñas y el Club Taurino quienes presenten las candidaturas por sede electrónica.

El nombre de la reina y del rey de las fiestas de 2026 se desvelará el 18 de julio, el día de la elección. El jurado valorará la personalidad, la cultura, sociabilidad y el conocimiento de la ciudad y de La Rioja de todos los aspirantes.

El resto de los concursantes serán considerados damas y caballeros de honor.

La proclamación y coronación de los reyes de las fiestas de Calahorra de 2026 tendrá lugar en la plaza de El Raso el 22 de agosto. En ese mismo acto también se reconocerá al 'Calagurritano de Honor', que este año es el pintor Javier Garrido.

Las bases completas de los dos concursos pueden consultarse en la web municipal (www.calahorra.es).