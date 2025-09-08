La cooperación riojana se puede recorrer en el Espolón a través de 17 fotografías

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Paseo del Espolón acoge la exposición fotográfica 'Cooperación Riojana: un compromiso compartido' en la que es posible observar el trabajo que desarrollan los cooperantes, a través de una serie de imágenes escogida por el comisario de la muestra, el fotográfo riojano Rober Astorgano. Se exhibirá hasta el 29 de septiembre.

La colección, que se ha inaugurado con motivo de la celebración del Día Internacional del Cooperante, ha contado en su apertura con el

consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, junto al subdirector general de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, y la concejala del área de Pleno, Relaciones Institucionales y Participación, Leonor González.

La muestra relata a través de 17 fotografías el esfuerzo e implicación de seis entidades del sector, responsables del desarrollo de los proyectos de cooperación que han contado recientemente con el apoyo del Gobierno de La Rioja. Con la exposición el Gobierno regional quiere reconocer el trabajo conjunto con las entidades del sector y los cooperantes, así como los valores de solidaridad, compromiso, dedicación y profesionalidad que transmiten con su labor.

"La cooperación también incluye la difusión y su divulgación, tenemos que sembrar continuamente su espíritu y ver que las acciones tienen un destino, un final y una realización efectivas", ha destacado el consejero.

Así, el relato fotográfico retrata el trabajo desarrollado por seis entidades. En concreto, en su recorrido se puede conocer la labor de Manos Unidas, con un proyecto de protección de los derechos humanos de mujeres indígenas de Guatemala y Perú; de Alianza por la Solidaridad, con iniciativas de fortalecimiento y liderazgo de mujeres en emprendimientos agrícolas que están desarrollando en Senegal y Mauritania; o de Amigos de la Tierra, centrada actualmente en seguridad alimentaria y agroecología con un proyecto en Guatemala.

En la muestra también se exhiben los programas de impulso al emprendimiento agrícola promovidos por Movimiento por la Paz en Colombia; el apoyo que ofrece ISCOD al desarrollo de comunidades campesinas indígenas en Colombia; o el trabajo de Entreculturas en su promoción del trabajo digno, el emprendimiento y la prevención de la violencia sexual en Ecuador y Perú. La exposición itinerante, de la que se podrá disfrutar desde hoy, día, 8 y hasta el 29 de septiembre en la capital riojana, ha contado con Rober Astorgano como comisario, y a continuación visitará Santo Domingo de la Calzada.

"Como riojanos y como seres humanos debemos colaborar y ayudar con los que más lo necesitan. Para la selección de las fotografías me he basado en todas estas personas beneficiarias de estos proyectos", ha indicado Rober Astorgano.

La Rioja, a través de Subdirección General de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior y la plena coordinación con las entidades del sector, se ha consolidado como una de las comunidades que más invierte en Desarrollo de toda España, situándose la tercera en inversión por habitante y a la vanguardia del compromiso solidario y de la defensa de los derechos humanos.