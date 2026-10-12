La Copa del Mundo se expone en el Centro de la Cultura del Rioja de Logroño entre el 15 y el 17 de octubre

La Copa del Mundo se expone en el Centro de la Cultura del Rioja entre el 15 y el 17 de octubre - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol trae a Logroño la Copa del Mundo conquistada por la Selección española en el pasado Mundial en su ruta por todo el país. El ágora del Centro de la Cultura del Rioja acoge la exposición 'Reyes del Mundo' los días 15 y 16 de octubre y, la Copa del Mundo conquistada en Estados Unidos este verano, se podrá seguir contemplando el sábado 17 de octubre.

El Centro de la Cultura del Rioja acoge el jueves 15 y el viernes 16 de octubre la exposición 'Reyes del Mundo', y hasta el sábado 17, se exhibe la Copa del Mundo para todos los aficionados de la selección española.

La muestra se puede disfrutar el jueves, 15 de octubre, entre las 12 y las 20 horas y el viernes, 16 de octubre, de manera ininterrumpida de 10 a 20 horas.

Para acceder a la exposición, no se va a habilitar reserva previa, sino que, por estricto orden de llegada al Centro de la Cultura del Rioja, los visitantes se tendrán que registrar siguiendo las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al ticket de entrada a la exposición, que es gratuito.

Tras estos dos días, la Copa del Mundo seguirá una jornada más en La Rioja. El sábado 17 de octubre, en el mismo lugar, el Centro de la Cultura del Rioja, todos los seguidores de la Selección española podrán visitar el trofeo de los campeones del Mundo en horario ininterrumpido entre las 10 y las 20 horas, por orden de llegada.

UNA MUESTRA HISTÓRICA

La exposición, que se inaugura el jueves por la mañana, recoge distintos objetos y recuerdos de la mayoría de los partidos jugados por la selección en el Mundial, como banderines conmemorativos.

Además, la muestra recoge objetos personales cedidos para la exposición por los propios jugadores como el Guante de Oro de Unai Simón, el MVP de Rodri como mejor jugador del Mundial, las botas con las que Pedro Porro marcó su gol contra Francia o un trozo de red de la portería donde España marcó el gol del triunfo en la final, entre otros objetos.

También se mostrará un vídeo narrado por el Seleccionador Nacional, Luis de la Fuente, con las vivencias de todos los partidos hasta el triunfo final.