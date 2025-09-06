Coro Joven de la Sociedad Coral de Bilbao actúa este sábado en Cañas dentro del 800º aniversario de la Beata Mª Urraca

El Coro Joven de la Sociedad Coral de Bilbao actuará el sábado en el Monasterio de Cañas dentro del 800º aniversario de la Beata Mª Urraca - MONASTERIO DE CAÑAS

LOGROÑO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este sábado, 6 de septiembre, a las 19,00 horas, el Monasterio de San Salvador de Cañas acogerá la actuación del Coro Joven de la Sociedad Coral de Bilbao, que ofrecerá un concierto muy especial acompañado por el violonchelista Ángel Luis Quintana.

El Coro 'Euskeria' de la Sociedad Coral de Bilbao -tal y como se denomina esta agrupación- se crea en 1985 como puente entre el coro de niños y niñas y el coro de adultos. Desde 2007 su director titular es Urko Sangroniz y en la actualidad lo integran 40 jóvenes. Su repertorio varía desde el Renacimiento hasta la música actual, destacando su participación en el Bilbao BBK Live, ofreciendo conciertos durante el festival con obras de rock versionadas para coros en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao y grabando el CD 'Euskeria goes pop'.

En 2018 realiza una gira de conciertos en Escocia, actuando en la Catedral de Saint Giles, el Queen's Hall y en la sede del Festival de Edimburgo (The Hub) con motivo de la presentación de Fair Saturday. Ese mismo año se alza con el primer premio del 47 Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, clasificándose de esta manera en el palmarés del Gran Premio Nacional de Canto Coral de 2019. Coincidiendo con el centenario de Euskaltzaindia protagoniza el ciclo de conciertos 'Mende Berria Kantuz' con los que recorre la geografía vasca compartiendo escenario con otros coros jóvenes del territorio.

Recientemente ha estado trabajando en la producción del Teatro Arriaga sobre la obra Madre coraje dirigida por María Goiricelaya. Este concierto forma parte del apartado musical del programa 'Legado de Luz', organizado para conmemorar el 800º aniversario del nombramiento de la Beata Mª Urraca como abadesa del Monasterio (1170-1262), una etapa en la que la Abadía adquirió la impronta que siglos después sigue haciéndolo único.

Cabe recordar que la efeméride cuenta con la colaboración del Gobierno de La Rioja, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, el Ayuntamiento de Cañas, la Asociación Cultural Beata Urraca y la Catedral de Santo Domingo de la Calzada.

PRECIO DE LAS ENTRADAS

En cuanto al precio, lo único que hay que abonar es la entrada al monasterio, que asciende a 5 euros. Es decir, la visita al monumento incluye el acceso al concierto. Si además alguien quiere realizar una visita guiada especial de una hora de duración, el precio es de 10 euros y la visita se realiza una hora antes del concierto. Quienes deseen reservar entradas pueden hacerlo en la dirección de correo entradas@monasteriodecanas.org o bien presencialmente 30 minutos antes del inicio de cada concierto.