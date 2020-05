Coronavirus.- Médicos de AP de La Rioja se sienten "estafados" porque "no llegan las mejoras prometidas por el Gobierno"

LOGROÑO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos de Atención Primaria de La Rioja han asegurado este miércoles sentirse "estafados" porque, como lamentan en una carta remitida a los medios de comunicación, "no llegan las mejoras prometidas por el Gobierno de La Rioja", mientras advierten que la situación, tras pasar ya lo peor de la pandemia por coronavirus, "está igual de mal que antes, o peor, y sin que se vislumbre esperanza de mejorar".

En su escrito, los médicos señalan que "en unos días en los que desde el Gobierno se alaba el trabajo de la Atención Primaria riojana durante la crisis y en los que no se oye otra cosa que la necesidad de reforzar la Atención Primaria durante la desescalada, los que trabajamos en Atención Primaria en La Rioja, habíamos dejado de lado nuestras necesidades de mejora porque la situación lo requería".

"Nos hemos dejado la piel por nuestros pacientes venciendo al miedo de arriesgar nuestra salud, hemos aplicado cada protocolo cambiante día a día y nos hemos adaptado a una forma de trabajar totalmente nueva, haciendo frente al estrés diario. Nosotros, nos sentimos de nuevo estafados. Es posiblemente la palabra que mejor define la situación actual", señalan.

Apuntan desde este colectivo que "desde hace tiempo dejamos claro cuál era el mínimo que reclamábamos para funcionar con dignidad: agendas de calidad, sustituciones de compañeros ausentes (no acumulaciones), más tiempo para los pacientes, mejores contratos y menos precariedad, entre otras".

Peticiones, dicen, "que no fueron fruto de la mente de unos pocos", sino que "se llegó a ellas después de un consenso no visto antes en nuestro círculo, y fueron plasmadas en un documento firmado por la casi totalidad de médicos de Atención Primaria de La Rioja".

"Y la estafa viene porque todo esto prometió el nuevo Gobierno que lo tendría en cuenta y que en breve comenzaría a ponerlo en marcha. No podía ser de otra manera, cuando fueron los primeros que, estando en la oposición, nos apoyaron en todas nuestras reivindicaciones. Han pasado los meses, ha pasado lo peor de la crisis del coronavirus y todo sigue como empezó. Igual de mal. Y lo que es peor, sin que se vislumbre en el futuro ninguna esperanza de mejorar", critican.

Recuerdan que "hace unas semanas se anunció en el Parlamento una inversión de tres millones de euros en Atención Primaria, no nos pareció mucho, según nuestras cuentas era lo que se necesitaba para cumplir con el mínimo de requisitos que pedíamos antes de la crisis: sin coronavirus de por medio, pero nos alegró: por fin algo".

Posteriormente, "se nos anunció que se iban a aprobar esas medidas tan ansiadas por nosotros desde hace más de un año: no tendríamos que acumular las ausencias de nuestros compañeros, podríamos librar al día siguiente de una guardia, se verían retribuidos noches y festivos".

"Solo faltaba un "pequeño" paso. Llevarlo a la mesa sectorial y firmar. Y cuando llega la ansiada mesa sectorial, ninguno de estos temas estaban en la orden del día", denuncian desde el colectivo de médicos de Atención Primaria de La Rioja.

Por eso, se preguntan "¿Qué ha fallado para que en el último momento se echara para atrás este acuerdo? La dirección médica de Atención Primaria nos consta que lleva luchando por él desde que llegó al cargo. Desde Consejería también se había dado el visto bueno. ¿Quién lo ha parado?".

Y advierten: "no lo sabemos, pero será su responsabilidad que durante los proximos meses la Atención Primaria sea un caos". Recalcan, en este sentido, que "los profesionales están muy cansados física y mentalmente tras los peores momentos del COVID-19, no ha habido descansos ni días de vacaciones, y ahora todos esos días están por pedir y no va a haber quien lo cubra".

"¿Cómo se va a explicar que ahora que se exige hacer pruebas de coronavirus en menos de 24 horas no se pueda conseguir cita con su médico hasta dentro de una semana, porque su médico esta de vacaciones y no hay nadie que lo cubra? Y eso en el mejor de los casos. O que esta semana en su pueblo no se pasa consulta.. . O haya que cerrar puntos de Atención Continuada?", siguen cuestionándose.

Y finalizan con una advertencia: "¿Dónde van a ir destinados los 3 millones que se prometieron para Atención Primaria? Quizás desde la dirección de Recursos Humanos nos lo puedan explicar ¿Tomadura de pelo? Pues si. Nuevamente estafados. Y nos volvemos con el rabo entre las piernas. Nuestro aguante tiene un límite señores, y está a punto de romperse la soga..."