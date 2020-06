Coronavirus.- UGT advierte que "el COVID-19 evidencia los agujeros de la educación a distancia"

LOGROÑO, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha considerado este miércoles que "la pandemia del Covid-19 ha destapado las carencias en la educación a distancia". Agujeros, añade, "que tienen que ver con la falta de formación en competencias digitales de los progenitores y de los propios profesores/as".

Una cuestión, como dice el sindicato en un comunicado, "que no es culpa de ninguno de ellos, sino de la falta de unas políticas adecuadas para preparar a nuestro país ante el reto digital".

Señal que "datos del INE reflejan esta falta de competencias y medios de los padres", y detalla que "el 51% de los progenitores con hijos viviendo en el mismo hogar tiene unas habilidades digitales deficientes (básicas, bajas o nulas) y otro 27% no acredita ninguna competencia informática".

"Situación más aguda cuando hablamos de las familias monoparentales: un 54% sufre deficiencias severas en habilidades digitales y un 47% presenta unas competencias informáticas básicas o nulas. Uno de cada 5 progenitores no usa nunca el correo electrónico; un 30% no es capaz de mover ficheros en un ordenador; un 40% que convive con hijos no sabe usar un procesador de textos, y la mitad de estos padres y madres no puede ayudar a sus hijos a hacer una presentación", continúa.

Además, señala UGT que "4 de cada 5 padres nunca visitó anteriormente una web educativa y un 83% nunca ha hecho un curso en formato online", y, respecto al número de ordenadores en casa, "el 44% de los hogares con menos posibilidades económicas solo tiene uno y el 14% no tiene ninguno".

Destacar que "el Ministerio de Educación y Formación Profesional es uno de los Ministerios que menos gasto ha hecho en TIC en el periodo 2013-2018, no alcanzó el 4% del total presupuestario y en algunos momentos bajo al 3%".

Otros datos indican, a juicio del sindicato, "las deficiencias del sector educativo en la utilización de las nuevas tecnologías" y apunta, en este sentido que "solo el 53% de los docentes tiene las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para integrar dispositivos digitales en la enseñanza".

Y finaliza argumentando que "el 50% de los centros educativos españoles NO dispone de una plataforma online eficaz de apoyo a la enseñanza, con grandes diferencias entre CCAA: sobre un 35% en el caso de Aragón o un 37% en Asturias".