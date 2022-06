Coronel de la Guardia Civil aboga por "cooperación" y la "colaboración" y trabajo en origen con los flujos migratorios

LOGROÑO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coronel de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil, Francisco José Vázquez Aznares, ha abogado por la "cooperación" y la "colaboración" internacional, así como el "trabajo en origen" con los flujos migratorios.

Ha apuntado que "España tiene unas singularidades que hace que a su vez sean potenciadoras de determinadas actividades delicuenciales, que hace que tengamos una posición geoestratégica importante como punto de paso, sino obligado, muy demandado por los flujos migratorios y por las organizaciones criminales que favorecen esos flujos".

Por ello, "la importancia de España desde esa perspectiva es muy importante el trabajo que hacemos para evitarlo, no solo desde la perspectiva de España sino desde la irrupción de esos flujos migratorios que van a cualquier punto del mundo".

De ahí, que haya apuntado que "la clave es la cooperación y la colaboración a nivel internacional, pero no solo de aquellos países que en un momento son receptores de los flujos migratorios, pero sobre todo trabajar en origen, no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino de generar las condiciones necesarias en esos países para que no tengan necesidad vital de abandonar el país".

Vázquez ha atendido a los medios de comunicación tras ofrecer la charla 'Los nuevos retos ante el Terrorismo Global', dentro del curso de verano de la Universidad de La Rioja 'Inteligencia y Seguridad'. En la misma, ha señalado que "hemos intentado traer una acción pedagógica para hacer ver que la seguridad es un proyecto compartido de todos y que somos más fuertes y podemos desarrollar mejor nuestra política de seguridad si todos nos vemos comprometidos con ello".

El coronel de la Guardia Civil ha recordado que "el terrorismo yihaidista presenta unas formas que hacen necesaria ese compromiso, porque son acciones, en muchas ocasiones, de actores solitarios o que se formula la intención de hacer una acción sin haberlo expresado previamente de forma manifiesta, sin haber viajado a zona de conflicto o sin pertenecer a una organización".

Ante ello, Vázquez ha apuntado que "detectar que una persona esta en ese tránsito conductual es percibido por sus entornos más próximos, asistenciales, familiares y educativos", por lo que "de ahí el compromiso que hacemos hacia aquellos que puedan tener conocimiento que lo comuniquen para poder actuar", algo que no supone que "siempre se actúe con retribución penal, sino que a veces puede obedecer a alguna medida rehabilitadora o educativa o conductual lo pueda hacer la administración que están preparadas para ello".

Finalmente, ha recordado a nivel de amenaza "no hay situación de especial preocupación". Ha apuntado que este nivel, que se acredita semanalmente, "permanece intacto desde el 2015, que sigue en 4 de 5, si bien en momento puntuales porque se celebre algún acontecimiento importante se adaptan los planes y los protocolos de seguridad a ese evento".