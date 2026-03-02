CORPAC sella convenio con UNIR, UNIR (México) y Newman para fortalecer capacitación de su personal - UNIR

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) firmó un convenio marco de cooperación con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, con el propósito de fortalecer la formación académica y el desarrollo profesional de sus colaboradores y de su entorno familiar.

Gracias a este acuerdo, los beneficiarios podrán acceder en condiciones preferenciales a más de 200 maestrías oficiales europeas impartidas en modalidad 100% online, con descuentos especiales sobre el valor total de la matrícula. Los programas, reconocibles por SUNEDU, tienen un año de duración y están diseñados bajo un enfoque práctico que responde a las demandas del mercado laboral actual.

ACTO DE LA FIRMA

El acto protocolar se llevó a cabo el 23 de febrero en las oficinas de CORPAC en Lima, con la participación del presidente del Directorio, Freddy Solano González, el secretario general José Luis López Guzmán y el prorrector de UNIR para América Latina, Martín Santiváñez Vivanco.

Durante la ceremonia, Solano González destacó la relevancia de esta iniciativa para la institución. "Para CORPAC es fundamental contar con profesionales altamente capacitados. Somos una empresa pública que se debe a la ciudadanía, y nuestros servicios deben prestarse con la máxima calidad y eficiencia", afirmó.

Por su parte, Santiváñez Vivanco subrayó la importancia de la actualización constante como requisito para mantenerse competitivo. "El mundo profesional exige hoy contar con más de una maestría y desarrollar competencias que permitan liderar organizaciones y asumir puestos directivos. Este convenio abre oportunidades reales para alcanzar ese propósito", señaló.

El acuerdo establece lineamientos para la cooperación en investigación, transferencia tecnológica, intercambio de experiencias y asesoramiento especializado entre las instituciones implicadas. Además, también contempla el desarrollo de actividades culturales, proyectos en transformación digital, iniciativas científicas y acciones orientadas a la empleabilidad.

EFECTO DE LA ALIANZA

Para CORPAC, empresa estatal de derecho privado y administradora de los aeropuertos a nivel nacional, esta alianza representa una ventaja estratégica tanto para la organización como para cada colaborador, al fortalecer las capacidades internas y elevar los estándares de competitividad del sector aeronáutico.

Las instituciones académicas participantes, UNIR, UNIR (México) y la Escuela de Posgrado Newman, pertenecientes al Grupo educativo PROEDUCA, mantienen un firme compromiso con la mejora del sistema educativo peruano mediante programas de calidad internacional. UNIR, líder en enseñanza online en español, cuenta actualmente con más de 55.000 estudiantes y más de 110.000 egresados.

Gracias al convenio, los colaboradores de CORPAC y sus familias podrán cursar maestrías de primer nivel impartidas por las tres instituciones, accediendo a un modelo formativo flexible, virtual y orientado a la empleabilidad, que les permitirá compatibilizar su desarrollo académico con sus responsabilidades profesionales y personales.