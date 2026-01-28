Correos presenta los servicios de su oficina en Ezcaray - CORREOS

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gerente de las oficinas de Correos del Área Norte, Roberto Asensio, ha presentado este miércoles en Ezcaray los servicios que ofrece la empresa pública en este municipio con motivo de la visita que ha realizado a la oficina de localidad junto al alcalde del municipio, Diego Bengoa de la Cruz.

Correos en Ezcaray se encuentra ubicado en Avenida de Navarra 3, en el edificio de lo que fuera la Real Fábrica de Paños. El local fue cedido gratuitamente a Correos durante 25 años por el pleno del Ayuntamiento en 2024 y tiene una superficie de 42,20 metros cuadrados.

La empresa logística acometió obras de adaptación completas del local. Los trabajos abarcaron demoliciones y ejecución de nuevos cerramientos, nuevos revestimientos, carpinterías, instalaciones y canalizaciones.

La oficina de Correos de Ezcaray cuenta con todos los servicios que ofrecen los puntos de atención al público de la empresa logística. Toda la cartera de servicios de las oficinas se presta en este municipio riojano con horario de 10,30 a 13,30 horas.

Entre los servicios disponibles, además de todo tipo de envío de documentos y paquetería, la oficina de Correos de Ezcaray ofrece el servicio denominado Correos Cash.

Los clientes de las entidades financieras que tienen suscrito un acuerdo con Correos pueden disponer de efectivo y realizar ingresos en la oficina de Ezcaray, además los carteros rurales del municipio pueden también acercar efectivo a los domicilios.

Es uno de los servicios financieros de Correos que también incluyen la opción de Correos Pay para abonar recibos, tasas, sanciones y tributos en la oficina de Ezcaray sin tener que realizar desplazamientos.

La tarjeta Correos Prepago, por su parte, completa los servicios de Correos para la gestión de las finanzas personales o profesionales y posibilita la compra segura tanto a través de tiendas virtuales como físicas. Además de facilitar la obtención de metálico a través de cajeros y oficinas y de contar con un IBAN español.

Con el objeto de acercar sus servicios a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, en Correos Ezcaray se puede acceder a través de ORVE a los registros de los diferentes niveles de la administración pública. La oficina de Ezcaray actúa con ventanilla única de la administración facilitando las comunicaciones a los ciudadanos.

En colaboración con la DGT, Correos de Ezcaray permite también adquirir distintivos ambientales de vehículos, obtener duplicados de permiso de circulación e informes de vehículos o cambios de titularidad de vehículos, entre otras opciones.

Además, en Ezcaray Correos cuenta con un dispositivo CityPaq que permite recibir y enviar paquetes con horario 24/7. En la oficina también se facilitan embalajes para el envío seguro de documentos y objetos.

El pasado año el Congreso aprobó una modificación de la Ley Postal para que Correos, además de mantener el servicio postal tradicional, profundice en su función como instrumento del Estado para acercar los servicios administrativos a los ciudadanos.