Correos retorna a La Rioja los bastones de los peregrinos que llegan a Santiago para su reutilización

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Correos retorna a La Rioja los bastones que donan los peregrinos al alcanzar Santiago de Compostela con el objeto de que sean utilizados por los nuevos viajeros que emprenden el Camino Francés. La iniciativa 'Andanzas de un Bordón. La historia continua' de Camino Francés Federación permite que los bastones que han acompañado a los peregrinos en sus etapas hasta Santiago vuelvan, en el caso de La Rioja, al Albergue Municipal de la localidad de Navarrete para ser reutilizados por los nuevos caminantes.

El Monasterio de San Martín de Pinario colabora junto a El Camino con Correos en esta actividad para unir a personas que comparten la misma suerte de ser peregrinos. Al culminar el Camino, la vuelta a casa del peregrino y de los bastones en los que se ha apoyado no siempre es sencilla, especialmente para las personas que se trasladan en avión.

Con esta opción, el peregrino puede dejar sus bastones en la Sala de Consigna del Monasterio de San Martín Pinario, situado en el centro de Santiago. Los bastones entregados son trasladados por Correos a La Rioja y depósitados en el Albergue Municipal de Navarrete. De esta manera, otros peregrinos, en las primeras etapas del Camino Francés, podrán reutilizar los bastones donados.

En el momento de la entrega, el peregrino tiene la oportunidad de unir a su bastón una tarjeta con la que envíar un mensaje a la persona que lo recoga en La Rioja. Una propuesta para compartir experiencias entre quienes ya han finalizado el camino y quienes lo están iniciando. Los bastones se ponen a disposición de los nuevos peregrinos gratuitamente. Con la sostenibilidad como valor, Andanzas de un Bordón es una nueva oportunidad de unión entre quienes realizan el Camino.

SERVICIOS DE CORREOS PARA LOS PEREGRINOS

Correos ofrece servicios logísticos a los peregrinos con el objeto de facilitar la organización y realización de la ruta a Santiago. Entre otras opciones el Paq Mochila permite el envío de equipajes entre etapa y etapa, el Paq Peregrino para remitir paquetes y maletas a cualquier punto del Camino o el Paq Bicicleta para quienes realizan la ruta jacobea con este vehículo.

Al llegar a Santiago de Compostela, los peregrinos pueden beneficiarse del servicio de consigna que Correos ofrece en la oficina de Rúa do Franco, a dos minutos de la Plaza del Obradoiro. La consigna está disponible de lunes a domingo y se puede contratar online o en la propia oficina.