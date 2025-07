La corrupción centra gran parte del debate de una moción del PP sobre la Ronda Sur de Logroño

La propuesta ha salido adelante con los votos a favor de los populares y Vox

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La corrupción ha centrado gran parte del debate de una moción, presentada por el Grupo Municipal del PP, para instar al Gobierno de España a finalizar la ronda sur de Logroño antes del año 2026. Todas las formaciones en su turno de palabra se han referido a la aparición en el informe de la UCO de presuntas 'mordidas' en la adjudicación de la obra.

Los populares han indicado que es una infraestructura "salpicada por la corruptela del PSOE", mientras que el PSOE ha aprovechado para indicar que la moción "es una estrategia para debilitar al Gobierno de España" y le ha recordado casos de corrupción de los populares. Por su parte, Podemos-IU ha criticado que este "es un capítulo más de la corrupción del bipartidismo", y el PR+ ha asegurado que "el Partido Popular, indudablemente, dentro de su objetivo, estaba tratando de hablar de corrupción". Vox ha indicado que lo ocurrido en la Ronda Sur "no es un simple retraso administrativo, ni muchísimo menos, es un escándalo político y es un escándalo moral".

No obstante, el pleno ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, dicha moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, defendida por su portavoz, Miguel Sainz, para instar al Gobierno de España a finalizar la ronda sur de Logroño antes del año 2026.

En su defensa, Sainz ha recordado que "si se hubieran cumplido los plazos previstos por la delegación del Gobierno y por algún miembro de la propia Corporación Socialista, estaríamos a punto de inaugurar la ronda sur de Logroño, si bien el escenario no puede ser más desolador".

Para el portavoz 'popular' la obra "empieza a ser ya el paradigma de la gestión socialista tanto en Madrid como aquí en La Rioja, que se caracteriza por retrasos, excesos de obra e incumplimiento de plazos y de palabras dadas". "Si nos remitimos a la adjudicación, esta obra debía haber estado acabada en julio del 2023, para después ubicar el final de obra a finales del 2024, mientras que la entonces delegada del Gobierno; María Madorrán, corrigió a la ministra y hablar de finales del 2025", si bien "ya estamos en esa fecha y no está la obra acabada, por lo que casi tenemos todos que rezar porque la obra esté acabada antes de que en enero del 26 haya que rescatar la autopista".

Para concluir, Sainz ha indicado que "muchas de sus obras -en alusión al Gobierno central- se caracterizan muchas de sus obras por los incrementos del presupuesto; y lo peor, es que ahora ya la obra, la adjudicación de la Ronda Sur, también está manchada, está salpicada por la corruptela del Partido Socialista".

VIRAJE A ABORDAR LA CORRUPCIÓN

A continuación, ha tomado la palabra la portavoz del Grupo Municipal Mixta Podemos-IU, Amaia Castro, que ha calificado de "demagógica" la moción, porque en los retrasos de las obras "las culpas son repartidas", aunque ha asegurado que la propuesta "no es para hablar de la Ronda Sur, sino para hacerlo de la corrupción del PSOE, que es algo gravísimo".

No obstante, ha indicado que "escuchar al Partido Popular hablar de la corrupción del Partido Socialista es solo, lamentablemente, un capítulo más de la corrupción del bipartidismo, jugando al 'y tu más'".

El portavoz del Grupo Municipal Mixto-PR+, Rubén Antoñanzas, ha manifestado que "yo entiendo que se está hablando de obras públicas y también de que hay sobrecostes por posible caso de corrupción", algo que "lamentablemente, es una realidad en este país".

Sobre la Ronda Sur ha indicado que "había adjudicaciones, había apuesta por esa obra, retrasos y unos sobrecostes, que la justicia tendrá que investigar". "Y la triste realidad es que lo poco que invierten en La Rioja, no sabemos si lo hacen realmente por un interés para paliar nuestro déficit de infraestructuras o lo hacen con un interés de llevarse un porcentaje".

La portavoz de Vox, María Jiménez, ha indicado que "tenemos claro que lo que ha ocurrido con la ronda sur de Logroño no es un simple retraso administrativo, ni muchísimo menos, es un escándalo político y es un escándalo moral". "Y es una herida profunda al compromiso que el Gobierno de España, y en manos del Partido Socialista, debería tener con los logroñeses y con todos los riojanos", ha añadido.

Para Jiménez "lo que sí que tenemos claro es dónde están los 450.000 euros, que es en el centro de una trama de corrupción que afecta al Partido Socialista y al Ministerio de Transportes. Porque aquí, desde luego, no estamos hablando de rumores, como siempre nos dicen, sino que estamos hablando de hechos", ha concluido.

Por el PSOE, la concejala María Madorrán ha indicado que "ha quedado claramente constatado, que efectivamente esta moción sí va de corrupción". No obstante, ha indicado a Sainz que "cuando le he oído hablar de retrasos, excesos, incumplimientos de palabras dadas como forma de gobierno, le aseguro que pensaba que estaba hablando de su gestión al frente de este ayuntamiento de gobierno".

A pesar de ello, les ha acusado de no interesarles la Ronda Sur, en este momento, sino "hacer ruido, embarrar; han leído en prensa corrupción y Ronda Sur y han dicho ya tenemos moción para este mes". "Lo que traen aquí no es una defensa de la Ronda Sur, no es ni una preocupación honesta ni por la obra, ni sus plazos, ni las comunicaciones de la Rioja, sino que es un capítulo más en su estrategia de debilitar al gobierno de España tirando de la triste actualidad del PSOE", para terminar recordando algunos casos de corrupción que han afectado al PP.

RECHAZADA MOCIÓN DE VOX SOBRE TORMENTAS

Por otra parte, el pleno ha rechazado -con los votos de PR+,Podemos-IU, PSOE y PP- una moción presentada por el Grupo Municipal Vox instando al Gobierno de La Rioja a la creación de ayudas de emergencia destinada a agricultores afectados por la tormenta del 11 de junio de 2025.