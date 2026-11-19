Cortada la LR-113, a la altura del cruce de Brieva de Cameros, debido a un desprendimiento de piedras - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sobre las 07,30 horas de este miércoles, día 19, se ha producido un desprendimiento de rocas en la carretera autonómica LR-113, a la altura del kilómetro 34, cerca del cruce con la carretera LR-232 que lleva a Brieva de Cameros.

La Dirección General de Infraestructuras mantiene en el lugar a un equipo del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras que trabaja desde primera hora de la mañana en la retirada de material de la calzada y la limpieza del talud, con el objetivo de despejar la vía y poder recuperar la normalidad del tráfico cuanto antes.

En estas labores se están empleando dos vehículos dumper retro y una minidumper. En estos momentos, la carretera permanece parcialmente cortada al tráfico.

Se ha habilitado un carril por el que se está dando paso alternativo.

Habrá cortes puntuales para trabajos de retirada de material a lo largo del día de hoy y mañana.

Por la noche y durante el fin de semana, el tráfico se regulará con semáforos.