Corte temporal del suministro de agua en Calahorra por avería en la red general de abastecimiento a partir de las 22,15

LOGROÑO, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra informa de que, debido a una avería detectada en la red general de abastecimiento de agua, será necesario realizar un corte temporal del suministro hoy a partir de las 22,15 horas para llevar a cabo los trabajos de reparación.

Las calles afectadas por este corte son García Lorca, Pablo Picaso, Antonio Machado, Aurelio Redal, Pedro Saralegui, Ramón Subirán, avenida de Los Ángeles, La Planilla, Gonzalo Berceo, el último tramo de Bebricio (desde la gasolinera), una parte de la avenida Numancia y el término El Vadillo.

También se verán afectados el parque de Bomberos, las pistas de atletismo municipales, el Complejo Polideportivo Municipal 'La Planilla' y el Polideportivo Juventud Calahorra. Hoy a las 22,15 horas se inician las obras en la calle Bebricio, junto a la gasolinera, para solucionar la incidencia a la mayor brevedad posible.

Está previsto que el servicio de agua quede restablecido durante la mañana del martes, 20 de enero, una vez finalicen los trabajos de reparación. El Ayuntamiento de Calahorra lamenta las molestias que esta actuación puedan ocasionar y agradece la comprensión y colaboración de los vecinos.