Corte total de la LR-250, en el punto kilométrico 20,8, por trabajos de instalación de barreras frente desprendimiento

LOGROÑO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras Servicio de Conservación y Explotación informa del corte total temporal de la carretera LR-250, en el entorno del punto kilométrico 20,800, por trabajos de instalación de barrera dinámica de protección frente a desprendimientos. El corte será a partir del 30 de septiembre de 2026.

La actuación requiere la colocación sobre la calzada de una grúa de grandes dimensiones, necesaria para realizar las operaciones de izado y transporte del material hasta la zona de instalación de la barrera dinámica. Debido a las dimensiones del equipo y a las características de los trabajos, durante dichas operaciones no será posible mantener el tráfico rodado por la carretera en condiciones adecuadas de seguridad.

Por este motivo, será necesario realizar cortes totales de la circulación en ambos sentidos, previstos en las siguientes franjas horarias:

De 09,30 a 10,30 horas.

De 11,00 a 12,00 horas.

De 12,30 a 13,30 horas.

Fuera de estas franjas horarias se procederá, siempre que las condiciones de ejecución y seguridad de los trabajos lo permitan, a retirar o disponer los medios auxiliares necesarios de forma que pueda restablecerse temporalmente la circulación.

La zona estará debidamente señalizada y balizada, adoptándose las medidas necesarias para impedir el acceso de vehículos al tramo durante los periodos de corte total y garantizar unas condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

La actuación forma parte de los trabajos actualmente en ejecución destinados a proteger la carretera LR-250 frente al riesgo de desprendimientos procedentes del talud, mediante la instalación de una barrera dinámica específicamente diseñada para la interceptación y contención de materiales desprendidos.