Cortes de carreteras en La Rioja el 29 de enero: Horarios y puntos de la protesta agraria

Las OPAS agrarias informan de los cortes y horarios de la movilización del próximo 29 de enero en La Rioja - ARAG-ASAJA

LOGROÑO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tres organizaciones profesionales agrarias (UPA Rioja, UAGR-COAG y ARAG-ASAJA) confirman la ubicación y el horario de los cortes de la acción de protesta convocada para este jueves, 29 de enero, tras obtener el permiso de Delegación del Gobierno en La Rioja.

Los cortes serán de 15 minutos, desde las 08,30 horas hasta las 18,00 horas, en cinco puntos concretos de las carreteras riojanas:

Punto 1. BRIONES. Intersección N-232 y LR- 314.

Horario de los cortes: 08,30, 10,00, 11,30, 13,00, 15,00, 16,30 y 18,00 horas.

Punto 2. NÁJERA. Rotonda entre N-120a y LR-136.

Horario de los cortes: 08,30, 10,00, 11,30, 13,00, 15,00, 16,30 y 18,00 horas.

Punto 3. CALAHORRA. Polígono El Recuenco. (Estación de Servicio Las Gemelas).

Horario de los cortes: 08,30, 10,00, 11,30, 13,00, 15,00, 16,30 y 18,00 horas.

Punto 4. AGONCILLO. (Intersección N-232 y LR-261).

Horario de los cortes: 08,30, 10,00, 11,30, 13,00, 15,00, 16,30 y 18,00 horas.

Punto 5. ALBELDA DE IREGUA N-111. KM 314 (Restaurante La Tapiada).

Horario de los cortes: 09,00, 10,00, 11,30, 13,30, 16,30 y 18,00 horas.