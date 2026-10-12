El Cortijo celebrará el próximo domingo su IV IV Jornada del Vino y el Chorizo Asado - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barrio logroñés de El Cortijo celebrará el próximo domingo, 18 de octubre, la IV Jornada del Vino y el Chorizo Asado, una cita que volverá a reunir naturaleza, gastronomía y buen ambiente.

La programación incluye una marcha senderista por el entorno del Ebro, degustaciones de productos locales, música en directo con DJ y un mercadillo artesanal.

La jornada comenzará a las 9,30 horas con una marcha senderista de unos diez kilómetros. El recorrido pasará junto al Puente Mantible y discurrirá por el meandro del Ebro, desde donde se podrán contemplar las vistas de la ribera y los viñedos en otoño.

La ruta, de baja dificultad, ofrecerá también la posibilidad de acortar el trayecto a quienes prefieran realizar un recorrido más corto. Las personas interesadas en participar en la marcha deberán inscribirse a través de la plataforma RockTheSport.

El precio de la inscripción incluye un seguro de accidentes y la degustación gastronómica prevista al finalizar el recorrido.

A la vuelta, los participantes podrán disfrutar de un bocadillo de chorizo asado, con opción sin gluten, acompañado de un vino. Quienes no se hayan inscrito en la marcha también podrán adquirir esta degustación por 4'50 euros.

La jornada ofrecerá, además, la posibilidad de degustar cinco vinos de las bodegas Lan, Marqués del Puerto, Treviño, Sierra Cantabria y Luis Sáenz, todas ellas vinculadas a El Cortijo. El precio de esta degustación será de 7 euros e incluirá una copa y un portacopas.

La programación se completará con una fiesta amenizada por un DJ, la posibilidad de degustar otro pincho y un mercadillo artesanal situado en las inmediaciones de la iglesia.