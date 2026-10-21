CPAR acoge en Logroño la reunión del Consejo Nacional de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC)

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación CPAR-CNC La Rioja acoge este jueves, 22 de octubre, a las 11,30 horas, en la sede de la FER, la reunión del Consejo General de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), presidida por Pedro Fernández Alén.

La CNC es la organización empresarial representativa del conjunto de la industria de la construcción en España.

En la CNC, a través de sus organizaciones miembros, están representadas las empresas de las diferentes actividades de la industria de la construcción: ejecución de obras de ingeniería civil, edificación residencial y no residencial, promoción-construcción inmobiliaria, rehabilitación de viviendas y edificios, y diversos proveedores de medios y servicios para la construcción.

La CNC representa a las empresas del sector de todos los tamaños, grandes, medianas, pequeñas y microempresas.