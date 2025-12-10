La CPAR confirma "el papel clave de la construcción en la recuperación y dinamización de la economía española"

Viviendas en construcción - EUROPA PRESS

LOGROÑO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector de la construcción confirma "su papel clave en la recuperación y dinamización de la economía española, gracias a un notable incremento en el número de trabajadores afiliados, que refuerza su estatus como motor de crecimiento", ha destacado, en una nota de prensa, la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR).

La necesidad de generar vivienda nueva en España y buscar una solución a la falta crónica de 700.000 pisos para cubrir la demanda "augura un crecimiento anual de la inversión en el sector del 4 por ciento, que ya empieza a tener su reflejo en el empleo".

La mejora en la ocupación del sector constructor "ha sido constante en todo el año, sin los vaivenes estacionales de otros sectores". Sólo en noviembre hubo 11.200 afiliaciones más, de las que la décima parte eran autónomos.

"Es previsible que el año 2025 acabará con una subida muy por encima de los 60.000 nuevos puestos en construcción, el triple de los 23.000 que se generaron en 2024, confirmándose como el principal sector en la creación de empleo, por delante de sectores productivos".

Del casi millón y medio de personas que trabajan en la construcción en España en estos momentos, más de 423.000 son autónomos, 11.000 más que 12 meses antes.

Por su parte, La Rioja "se encuentra en una senda de crecimiento con un futuro gran dinamismo en el sector de la construcción". En La Rioja a nivel general la afiliación a tenido un ritmo de crecimiento interanual compartido del 1,6 por ciento para el mes de noviembre. Mientras que el sector de La construcción ha doblado ese crecimiento, situándose en un incremento interanual del 3 por ciento.

En el mes de noviembre de 2025 el número medio de afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción registro 9.050 trabajadores, lo que supone un incremento anual del 3 por ciento. El incremento interanual de trabajadores por cuenta ajena en el sector de la construcción fue el mayor de La Rioja, alcanzando el 3,7 por ciento, y situándose en 6.086 trabajadores; mientras que los trabajadores autónomos del sector de la construcción en La Rioja son 2.964, con un incremento anual del 1,9 por ciento.

Además, han señalado que "estamos haciendo un gran esfuerzo por la dignificación, profesionalización e innovación en el sector".

En este sentido, se acaban de firmar el convenio colectivo del sector de la construcción en La Rioja para los años 2025 y 2026, que contemplan una subida salarial del 8,05 por ciento, incluyendo la aplicación de una cláusula de garantía salarial. Esto significa que, en el mes de enero de 2026, un oficial de 1ª de construcción va a cobrar cerca de 2.500 euro al mes en 12 pagas.

Se trata de un compromiso de sector con un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. En un momento de transformación y necesidad de atraer talento, avanzar juntos es la mejor forma de fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización de La Rioja.

En la línea de dignificación del sector se sitúa la apuesta decidida por el Plan de Pensiones del sector de la Construcción, el primero a nivel sectorial en España, y ya líder con 710.681 partícipes a 1 de noviembre de 2026.

FLC

Por su parte, la labor que realiza la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja con la formación continua y la profesionalización asegura que este crecimiento vaya acompañado de calidad: trabajadores mejor preparados, empresas más seguras y un sector innovador capaz de afrontar los retos del presente y del futuro.

En este sentido, la FLC de La Rioja es la entidad que más personas capacita al año en formación para el empleo. Durante el año 2025 desde la FLC de La Rioja se han realizado 259 acciones formativas, con 69.060 horas de formación que ya incorporan nuevas tecnologías de realidad virtual a través de la plataforma ludus, en cursos de oficios y profesiones que han formado a 2.452 alumnos únicos; habiéndose incrementado un 35,9 por ciento las inscripciones de alumnos y un 65,1 por ciento el número de horas de formación realizadas respecto del año 2024. En los cursos de oficios y profesionales se ha incrementado un 9 por ciento el número de alumnos y un 83,1 por ciento el número de horas impartidas respecto de 2024, dado que en 2025 se ha apostado por una formación más integral incluyendo grados profesionales tipo C.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, en 2025 se han formado 2.115 alumnos, con un incremento de 33,15 por ciento interanual.

La combinación de crecimiento del empleo, formación 360 y dignificación de los profesionales del sector y desarrollo regional convierte a la construcción en un pilar estratégico de la recuperación económica, con especial protagonismo en un territorio como La Rioja en donde dinamiza el empleo, impulsa la oferta de vivienda y da respuesta a la demanda de infraestructuras y refuerza la estabilidad del mercado laboral.