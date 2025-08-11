La creación de empresas sube un 25% en junio en La Rioja

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 25 por ciento en junio en tasa interanual con un total 30 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 6, un 40 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de junio, la creación de empresas en La Rioja encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 30 empresas creadas el pasado mes de junio se suscribieron algo más de 3,44 millones de euros, lo que supone un 452,57 por ciento más que en el mismo mes de hace un año .

De las 6 empresas que echaron el cierre el pasado mes de junio en La Rioja, 6 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 0 restantes por otras causas.

La creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Comunitat Valenciana (+33,63 por ciento), País Vasco (+28,02 por ciento) y La Rioja (+25 por ciento) a la cabeza, excepto en Cantabria en donde el índice cayó un 7,45 por ciento. y en Murcia con un retroceso del 5,1 por ciento.

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+200 por ciento), Navarra (+133,33 por ciento) y Cantabria (+63,64 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, La Rioja y Asturias las que menos, con retrocesos de un 46,43 por ciento, 40 por ciento y un 11,54 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital en La Rioja en junio, hasta las 12 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 4,75 millones de euros, cifra un 75,9 por ciento inferior a la de junio del año anterior.