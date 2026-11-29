Creación de empresas - COMUNIDAD DE MADRID

LOGROÑO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 486 empresas se han constituido en La Rioja durante los primeros diez meses de 2026, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), (compañía filial de Cesce), líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing.

Esta cifra, de acuerdo con los datos del informe, representa un avance del 25% respecto a los mismos meses en año anterior, por encima del incremento del 7% general.

En concreto, en octubre el número de creaciones de empresas en la comunidad es de 43, un 23% más que en 2025, mientras que los datos del conjunto del país descienden un 7%.

La inversión de capital realizada en La Rioja para iniciar estas sociedades supera los 36 millones de euros desde enero, un alza del 124% respecto a 2025, mejor comportamiento que la subida del 12% de la media nacional.

En octubre se han invertido 475.000 euros en la comunidad riojana, un retroceso del 14% interanual frente al recorte del 12% general.

Por sectores, Construcción y actividades inmobiliarias, con 126 constituciones, y Comercio, con 71, concentran el mayor número de creaciones en lo que llevamos de año en La Rioja, seguidos por Hostelería (57) y Servicios empresariales (43).

DATOS NACIONALES.

Durante los primeros diez meses de 2026 se han creado 112.025 empresas en España, lo que supone un incremento del 7% respecto al mismo periodo del año pasado. En octubre se han contabilizado 10.678 nuevas empresas, una disminución del 7% en comparación con el mismo mes de 2025, si bien la cifra repunta un 27% frente a septiembre.

El capital invertido para constituir estas sociedades supera los 5.150 millones de euros en lo que llevamos de año, un aumento del 12% en comparación con 2025. En octubre, la inversión se reduce un 12% en tasa interanual, situándose en 347 millones de euros, manteniéndose prácticamente estable respecto al mes precedente.

Las tres empresas constituidas este mes con mayor inversión han sido Activos e Inversiones MV SL (24 millones de euros), en Valencia, Grupo Jame Gestión Integral SL (19 millones de euros), en Jaén, y Barcelona Hernández Group SL (13 millones de euros), en Barcelona.

Las compañías registradas en octubre han supuesto el nombramiento de 12.499 administradores, reflejando la prevalencia de estructuras de gobierno reducidas en el tejido empresarial español (siendo el régimen de Administrador único el más habitual). El 22% de estos puestos están ocupados por mujeres, frente al 73% que representan los hombres.

En los sectores de Alta Tecnología se han creado 2.223 empresas en lo que va de año, un avance del 5% respecto a 2025 y suponen el 2% del total nacional. La inversión acumulada en estas actividades sube un 111% hasta más de 72 millones de euros. El 69% de las empresas de alta tecnología creadas en el año corresponden a Servicios de tecnología punta o alta tecnología y el 26% a Sectores manufactureros de tecnología media-alta.

SECTORES.

Por sectores de actividad, las nuevas sociedades registradas desde enero se concentran principalmente en Construcción y actividades inmobiliarias, con 28.672 constituciones (el 26% del total), Servicios empresariales, con 17.002 (el 15%), y Comercio, con 16.119 (el 14%).

Intermediación financiera es el sector que registra el mayor incremento en valor absoluto en el acumulado del año, al sumar 1.697 creaciones, seguido por Comunicaciones, que gana 1.676 empresas. Solo tres sectores contabilizan retrocesos acumulados en el número de constituciones: Energía (-16%), Comercio (-1%) y Hostelería (4 empresas menos).

Durante el mes de octubre, Construcción y actividades inmobiliarias repite como el sector con más constituciones, sumando 2.672, aunque anota la mayor caída interanual con 310 empresas menos. Servicios empresariales es el siguiente, con 1.613 creaciones, y después Comercio, con 1.597. Comunicaciones registra el mayor aumento del mes al sumar 202 nuevas empresas.

En cuanto a la inversión acumulada, Intermediación financiera lidera ampliamente el capital desembolsado en los diez primeros meses con 2.365 millones de euros, un repunte del 50%, para concentrar el 46% del total nacional. Se anota también el mayor avance en valor absoluto de 785 millones de euros.

La caída acumulada en inversión más relevante corresponde a Sanidad, que recorta 416 millones de euros (-91%). En octubre, Intermediación financiera encabeza la inversión con 168 millones de euros, un aumento del 18%.