La creación de empresas sube un 33,3 por ciento en marzo en La Rioja

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LOGROÑO, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en La Rioja subió un 33,3 por ciento en marzo en tasa interanual con un total 56 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 15, un 6,2 por ciento menos, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de marzo en la región de la serie histórica.

Con el ascenso de marzo, la creación de empresas en La Rioja encadena doce meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 56 empresas creadas el pasado mes de marzo se suscribieron algo más de 0,55 millones de euros, lo que supone un 30,96 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año (0,55 millones de capital desembolsado).

De las 15 empresas que echaron el cierre el pasado mes de marzo en La Rioja, 14 lo hicieron voluntariamente; 0 por fusión con otras sociedades y las otras 1 restantes por otras causas.

La creación de empresas aumentó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Castilla - La Mancha (+70,63 por ciento), Extremadura (+53,98 por ciento) y Cataluña (+49,03 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Baleares (+3,05 por ciento) Navarra (+4,76 por ciento) y Aragón (+10,99 por ciento).

En cuanto a la disolución de empresas, Extremadura (+56,52 por ciento), Canarias (+56,34 por ciento) y Castilla y León (+43,37 por ciento) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Cantabria las que menos, con retrocesos de un 50 por ciento, 45,95 por ciento y un 18,52 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 38,5 por ciento en La Rioja en marzo, hasta las 8 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 3,22 millones de euros, cifra un 46,4 por ciento inferior a la de marzo del año anterior.