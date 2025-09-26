Cruz Roja ha atendido este jueves de San Mateo a 12 personas, con tres trasladados a centro sanitario - CRUZ ROJA

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atenciones de Cruz Roja durante este jueves de las Fiestas de la Vendimia Riojana y San Mateo 2024 en Logroño han ascendido a 12 personas, de las que tres han necesitado ser trasladadas a un centro sanitario por parte de los efectivos.

La Oficina Provincial de Cruz Roja Española en La Rioja mantiene activo un dispositivo preventivo en los actos más destacados en las Fiestas de San Mateo, colaborando además con el Servicio Riojano de Salud para reforzar la atención sanitaria urgente.

De esta manera, y hasta las 9 horas de este viernes 26 de septiembre, estas cifras suponen un acumulado de 144 personas atendidas, de las que 35 han necesitado traslado a centro sanitario.

El operativo cuenta con puestos de atención fijos en el Recinto Ferial y en la Plaza del Mercado, donde las asistencias registradas hasta el momento han sido de carácter leve.

De las atenciones efectuadas de acuerdo con este último parte, desde Cruz Roja se subrayan una asistencia leve en la suelta de las vaquillas; atención a otras dos personas, igualmente de carácter leve, en el puesto de la Plaza del Mercado; mientras que tres personas tuvieron que ser atendidas en el Ferial sin necesidad de traslado.

Además, en el Concurso de Recortadores, una persona fue atendida en la Enfermerá de la plaza de toros, sin necesidad de traslado; mientras, que en los fuegos artificiales, se produjeron dos asistencias de carácter leve, dadas de alta en el lugar.

Por último, desde la entidad se remarca que, en cuanto al resto de atenciones, SOS Rioja tuvo que movilizar en la jornada de ayer en tres ocasiones a recursos de Cruz Roja para atenciones.