Cruz Roja conmemora en Alfaro el Día Internacional de las Personas Mayores con la exposición "Miradas con memoria, voces que dejan huella" - CRUZ ROJA LA RIOJA

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja inaugura mañana jueves, 1 de octubre, en Alfaro y con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, la exposición 'Miradas con memoria, voces que dejan huella', realizada por las personas participantes de Voces en Red, una iniciativa de Cruz Roja en alianza con Fundación Amancio Ortega (FAOG).

La exposición recoge historias, recuerdos y experiencias de personas mayores de la localidad, poniendo en valor su trayectoria vital y visibilizando la importancia de combatir la soledad no deseada, el aislamiento social y la brecha digital.

La inauguración tendrá lugar el jueves 1 de octubre, a las 18 horas, en la Sala de Exposiciones (2.ª planta) del Edificio del Antiguo Ayuntamiento, en la Plaza de España de Alfaro. La muestra podrá visitarse hasta el domingo 4 de octubre.

Desde el área de Personas Mayores de Cruz Roja en La Rioja se desarrollan durante todo el año proyectos específicos dirigidos a dar respuesta a diferentes situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar a las personas mayores, con especial atención a la soledad no deseada, el aislamiento social, la brecha digital y la promoción de un envejecimiento saludable.

La intervención combina el acompañamiento presencial por parte del voluntariado con seguimientos personalizados a través de dispositivos de voz y un programa continuado de talleres y actividades destinados a fomentar la participación social, fortalecer las habilidades personales y sociales y favorecer la autonomía y el bienestar de las personas mayores.

Entre las actividades que se llevan a cabo se encuentran propuestas de expresión artística, como talleres de acuarela y teatro; sesiones de gestión emocional; actividades orientadas a promover hábitos saludables, como biodanza e higiene postural; y acciones destinadas al mantenimiento de las funciones cognitivas, entre ellas los talleres de memoria.

También se desarrollan iniciativas para la prevención de timos y estafas y para reducir la brecha digital, con talleres sobre el uso del teléfono móvil y de dispositivos de voz. Estas actuaciones se complementan con charlas de sensibilización dirigidas a la comunidad y con la colaboración de diferentes agentes sociales.

TECNOLOGÍA PARA ESTAR MÁS CERCA

La tecnología constituye también una herramienta importante para favorecer la autonomía y seguridad de las personas mayores. La teleasistencia de Cruz Roja permite ofrecer una atención rápida y cercana cuando la necesitan, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Además, se realizan seguimientos periódicos y visitas que contribuyen a favorecer su bienestar, seguridad y autonomía y, especialmente, a que las personas mayores mantengan su conexión con el entorno.

En este marco de acompañamiento, participación y lucha contra la soledad no deseada se desarrolla también Voces en Red, una iniciativa de Cruz Roja en alianza con Fundación Amancio Ortega (FAOG).

La exposición 'Miradas con memoria, voces que dejan huella' permite compartir con la ciudadanía las historias y experiencias de sus participantes y poner en valor tanto su trayectoria vital como el papel activo que las personas mayores continúan desempeñando en la sociedad.