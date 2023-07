Cruz Roja realizó más de 200.000 atenciones en 2022 y ayudó a más de 31.600 personas en La Rioja

Destaca el incremento en las actuaciones en el colectivo de jóvenes y de mayores

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja realizó en el pasado año 212.260 atenciones para ayudar a 31.634 personas, tal y como ha destacado el presidente autonómico, José Ignacio Rodríguez Maimón, en la presentación de la memoria anual que recoge los principales hitos y respuestas de la entidad en favor de los colectivos más vulnerables.

Una memoria que quiere dar cuenta "con transparencia" de todas las actuaciones realizadas en 2022 tanto para la ciudadanía como a los socios y empresas voluntarias con Cruz Roja.

Rodríguez Maimón ha presentado la memoria acompañado del expresidente de Cruz Roja en la región, Fernando Reinares, y el coordinador de Cruz Roja en La Rioja, Jaime Caballero. Como han reconocido, en las actuaciones del año pasado ha habido un incremento "muy alto" en la atención al colectivo de los más jóvenes y al de las personas mayores.

Además, desde la entidad también destacan el incremento de voluntarios y socios en el pasado año, algo importante porque "sin ellos no podríamos hacer muchas cosas", tal y como ha destacado Reinares.

Por su parte, y de cara a este 2023, desde Cruz Roja aseguran que su línea estratégica estará dirigida a la inclusión social, el empleo, la salud, el medioambiente y la educación, entre otros.

"No vamos a renunciar a nuestros principios ni a lo que nos marca la entidad como institución humanitaria. Seguiremos trabajando con los colectivos más vulnerables, especialmente con los mayores en el área de la soledad no deseada que, curiosamente, no solo afecta al colectivo de mayores sino que también empieza a afectar a los más jóvenes".

Todo ello ha dicho Rodríguez Maimón unido a la atención a la familia en todas las etapas, la atención en el área de empleo y la incorporación laboral de los colectivos más vulnerables, en erradicar los delitos de odio, mejorar la sostenibilidad y la eficiencia y el medioambiente.

35.375 HORAS DE VOLUNTARIADO

En concreto, Cruz Roja atendió en 2022 en La Rioja a 31.634 personas en La Rioja con 212.260 respuestas. A esto se suman otras 514 personas en actividades en el entorno. Hacerlo posible, ha sido gracias a las 12.135 personas y empresas socias en La Rioja y a la tarea de 4.175 personas voluntarias en La Rioja y otras 443 asimiladas en los 17 puntos de presencia de Cruz Roja en la región, con un total de 35.375 horas de voluntariado.

"Somos una de las pocas organizaciones del tercer sector en La Rioja que incrementan su voluntariado", ha destacado el ex presidente de Cruz Roja en La Rioja.

Por áreas de conocimiento, el número de personas beneficiarias es el siguiente:

Socorros: +158.550 personas. 2.064 en La Rioja.

Inclusión Social: +1.447.321 personas. 15.816 en La Rioja.

Empleo: +202.318 personas. 1.741 en La Rioja.

Salud: +1.065.222 personas. 6.442 en La Rioja.

Educación: +561.298 personas. 11.899 en La Rioja.

Medio Ambiente: +11.237 personas. 61 en La Rioja.

Por colectivos atendidos, el número de personas beneficiarias es el siguiente:

Mayores y personas cuidadoras: +269.387 personas. 5.238 en La Rioja.

En situación de extrema vulnerabilidad: +747.687 personas. 6.274 en La Rioja.

Infancia: +127.412 personas. 1.029 en La Rioja.

Jóvenes: +192.683 personas. 11.110 en La Rioja.

Inmigrantes: +146.486 personas. 1.864 en La Rioja.

Solicitantes de asilo y refugio: +160.070 personas. 1.566 en La Rioja.

Mujeres en dificultad social: +53.193 personas. 130 en La Rioja.

Desempleadas y en precariedad laboral: +143.979 personas. 1.345 en La Rioja.

Con discapacidad: +36.826 personas. 411 en La Rioja.

Población en general: +775.919 personas. 4.504 en La Rioja.

PLAN CRUZ ROJA REACCIONA EN LA RIOJA

El plan 'Cruz Roja Reacciona' propone una respuesta directa, inmediata y cercana ante la crisis que deja la pandemia, el cambio climático y el conflicto en Ucrania, para responder con un presupuesto inicial de 8 millones de euros en España a las crecientes necesidades de la población, en un contexto de incremento sostenido de los precios de bienes y servicios básicos que superó el 10,5%. En una primera fase, Cruz Roja Reacciona pretende atender las necesidades de más de 100.000 personas (2.200 en La Rioja).

Otro de los grandes problemas en los que hay que trabajar activamente para erradicar es el cambio climático.

Por su parte, el área de conocimiento de Socorros ha atendido este año a +158.550 personas, 2.064 en La Rioja.

El ERIE más movilizado durante el 2022 ha sido el apoyo psicológico.

Cruz Roja sigue ofreciendo dispositivos de riesgo preventivo de acuerdo a unos estándares de calidad y de acuerdo a un dimensionamiento previo. En concreto, en La Rioja, se han realizado más de 700 servicios preventivos, que han atendido a cerca de 800 personas.

Desde el área de conocimiento de Inclusión Social se ha atendido a 1.447.321personas, 15.816 en La Rioja.

Por su parte, en La Rioja, Cruz Roja ha acogido a 321 personas procedentes de Ucrania, de las cuales 82 necesitaron alojamiento. Actualmente, Cruz Roja sigue atendiendo a 66 personas refugiadas ucranianas en La Rioja.

Un año más, Cruz Roja también ha trabajado para promover la concienciación y la implicación de la sociedad como agente de cambio en la erradicación de las distintas formas de violencia hacia las mujeres. Durante 2022, se ha atendido en La Rioja a 33 mujeres en dificultad social desde el área de Inclusión Social.

Los niños, niñas y adolescentes también se ven gravemente afectados como hijos e hijas de las víctimas. En total, desde el Área de Inclusión Social se ha atendido en La Rioja en 2022 a 906 niñas, niños y adolescentes.

INFANCIA Y JÓVENES

El programa de Primera infancia consiste en dar apoyo para afrontar la primera fase de la crianza donde se establecen los vínculos primarios fundamentales para el adecuado desarrollo de la persona. Durante el año 2022, han participado en el Proyecto de Primera Infancia en La Rioja 44 padres y madres y 54 niños y niñas.

La iniciativa Intervención Familiar (Criando en Positivo) apoya a toda la familia para que pueda desarrollar su potencial, prevenir la aparición de problemas familiares y superar las dificultades con las que se encuentran. Durante el año 2022, han participado en el Proyecto de Intervención Familiar en La Rioja 59 padres y madres y 99 niños y niñas.

ACOGIMIENTO FAMILIAR

El acogimiento familiar se constituye como una medida de protección a la infancia, que posibilita en la mayoría de los casos, un ambiente familiar alternativo, complementario y temporal para los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de riesgo, desamparo y/o maltrato familiar, no pudiendo ser atendidos de forma adecuada por sus progenitores.

Durante el año 2022, 42 familias han participado en el Proyecto de Acogimiento Familiar de Cruz Roja en La Rioja, siendo 50 los niños y niñas en acogimiento familiar durante el año.

Acompañamiento a Jóvenes y Pisos de Emancipación. Cada año miles de jóvenes alcanzan en España la mayoría de edad habiendo crecido bajo el Sistema de Protección a la Infancia, separados de sus familias.

A través del área de conocimiento de Empleo se ha atendido a +202.318 personas, 1.741 en La Rioja.

A través del área de conocimiento de Educación se ha trabajado con +202.318 personas, 11.899 en La Rioja.

Con la finalidad de ofrecer una formación básica de calidad que da respuesta al mayor número de intereses y necesidades formativas del voluntariado de Cruz Roja se ha llevado a cabo el Banco de Conocimiento Abierto con más de 100 cursos distintos en formato online, convocatorias periódicas y libre acceso tanto para el voluntariado como para el personal laboral: #SaberParaSerMejores.