Cruz Roja señala nueve asistencias sanitarias y un traslado a centro hospitalario durante las fiestas de Arnedo

Ambulancia de Cruz Roja en Arnedo - CRUZ ROJA ARNEDO

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha informado que, durante las fiestas de Arnedo, que se han desarrollado entre el 26 de septiembre y el 2 de octubre, han realizado nueve asistencias sanitarias y un traslado a centro hospitalario.

Han señalado que han realizado 14 servicios preventivos: el chupinazo inaugural, 6 sueltas de reses bravas en calle, sueltas de vaquillas matinales, 1 toro embolado nocturno y las 4 novilladas del 'Zapato de Oro' en el 'Arnedo Arena'.

Ello ha conllevado cerca de 100 puestos cubiertos en turnos escalonados, así como alrededor de 30 personas voluntarias movilizadas. Además, 2 ambulancias asistenciales y 2 vehículos de apoyo a emergencias.

El cómputo final se salda con 9 asistencias sanitarias y 1 traslado hospitalario en ambulancia asistencial. El sábado 26 ('La Bomba'): 3 asistencias de carácter leve en la plaza consistorial .

El martes 29 (vaquillas y Novillada): 2 asistencias leves en vaquillas (menor por caída en escaleras y síncope por contusión) y 1 asistencia leve por herida en un dedo durante la novillada.

Jueves 1 (Suelta de reses): 1 asistencia leve a una espectadora por lesión pirotécnica ajena al festejo.

Viernes 2 (Arnedo Arena y entorno): 2 intervenciones:

- 1 varón asistido inicialmente por Cruz Roja y valorado por el equipo médico tras el estallido accidental de un cohete exterior que causó daños relevantes en un vehículo (fue derivado por sus propios medios a centro sanitario).

- 1 banderillero asistido y suturado en la enfermería tras resultar policontusionado durante la lidia, trasladado en ambulancia de Cruz Roja al Hospital de Calahorra.